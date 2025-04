France: 30 décès en 2024 dans des accidents d'avion, ULM, planneur ou hélicoptère

Trente personnes sont mortes en 2024 en France dans des accidents d'avion, d'hélicoptère, de planeur ou d'ULM, indique mercredi le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA), un chiffre en baisse de 16% par rapport à 2023.

Dans son rapport annuel, l'autorité a recensé l'an dernier 177 accidents sur le territoire français, dont 18 mortels. Un total de 30 personnes sont mortes, tandis que 31 autres ont été gravement blessées.

Concernant "l'aviation générale" - les vols non réguliers, non opérés par des compagnies aériennes commerciales -, l'autorité fait état de 81 accidents d'ULM dans lesquels 13 personnes sont mortes et 11 autres ont été gravement blessées; 67 accidents d'avion (10 morts et 10 blessés graves); 14 accidents de planeur (2 morts et 7 blessés graves); 5 accidents d'hélicoptère (4 morts).

Concernant le "transport commercial" (les vols réguliers), l'autorité recense deux accidents d'avion non mortels - dont une collision au sol à l'aéroport Charles-de-Gaulle entre deux Airbus, un au roulage et l'autre à l'arrêt; deux accidents d'hélicoptère et un accident de ballon avec un blessé grave.

Enfin, dans la catégorie "travail aérien et activité spécialisée", le rapport fait état de cinq accidents dont un mortel, à savoir le décès d'un pilote lors de "la collision avec la surface de la mer survenue lors d'une manifestation aérienne d'un avion civil Fouga Magister", en août dernier près de Bormes-les-Mimosas dans le Var.

"Le nombre total d'accidents recensés en France en 2024 est en baisse par rapport aux années précédentes (-16% par rapport à 2023). La réduction est encore plus prononcée pour ce qui concerne le nombre d’accidents mortels (-45%) et le nombre de victimes (-42%)", indique le BEA.

Son directeur Pierre-Yves Huerre tient à préciser dans l'introduction du rapport annuel que "les nombres d’accidents mortels et de victimes, toutes catégories d'aéronefs confondues, sont parmi les plus faibles de la décennie passée" en France.

L'autorité précise qu'"aucun accident impliquant un drone n’a été notifié au BEA en 2024".

Le BEA indique avoir clôt 119 enquêtes l'an dernier, et en avoir ouvert 95 - "nombre le plus faible enregistré ces dernières années" - pour des accidents ou des incidents.

Il précise que "le nombre d'enquêtes ouvertes est sensiblement inférieur au nombre d'accidents, du fait notamment que les accidents non mortels" de certains aéronefs "ne font l’objet d’une enquête que dans certains cas particuliers".