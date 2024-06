France : élections législatives, mode d'emploi

Le premier tour se tiendra le 29 juin 2024 pour les électeurs résidant sur le continent américain et dans les Caraïbes, et le 30 juin 2024 pour ceux résidant dans le reste du monde. Le second tour est prévu pour le 6 juillet 2024 pour les électeurs du continent américain et des Caraïbes, et le 7 juillet 2024 pour ceux du reste du monde. Un portail de vote par internet sera ouvert entre le 25 et le 27 juin pour le premier tour, et entre le 2 et le 4 juillet pour le second tour.