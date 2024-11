Fusillade mortelle à Rumilly: l'auteur présumé des tirs interpellé

Un homme de 20 ans soupçonné d'être l'auteur de coups de feu qui ont fait un mort et un blessé grave lors d'une rixe dimanche à Rumilly, en Haute-Savoie, a été interpellé jeudi à Lyon, selon une source policière.

Un homme "âgé de 20 ans, connu des services de police", a "été interpellé aujourd'hui à Lyon", a déclaré cette source à l'AFP, confirmant une information du journal le Léman bleu.

Selon ce quotidien suisse, qui cite le père du suspect et son avocat, le jeune homme s'est rendu de lui-même à la police.

Selon les informations du Dauphiné libéré, trois autres jeunes d'une vingtaine d'années liés à l'affaire, se sont également rendus en début de semaine à la gendarmerie d'Annecy.

Dimanche, vers 16H30, plusieurs individus sont arrivés sur une place du centre de Rumilly à bord d'un fourgon utilitaire, en provenance d'Annecy, à une vingtaine de kilomètres.

Une bagarre a rapidement éclaté avec un groupe de neuf personnes originaires de la commune. Dans la confusion, l'un des jeunes venu d'Annecy, tombé au sol et frappé par les locaux, a sorti une arme de poing et a tiré à au moins deux reprises, avait indiqué le parquet plus tôt dans la semaine.

Un jeune de Rumilly né en 2005 a été touché au thorax et est décédé sur place. Un deuxième, né en 2004, avait été évacué à l'hôpital d'Annecy en urgence absolue après avoir été touché à la tête.

Les individus venus d'Annecy avaient pris la fuite à pied.