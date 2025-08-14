Gironde: 1,3 tonne de cocaïne saisie dans un camion venant d'Espagne

La gendarmerie a saisi 1,3 tonne de cocaïne, d'une valeur marchande estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, dans un camion arrivant d'Espagne dimanche au sud de Bordeaux, a annoncé jeudi le parquet de Bordeaux.

L'interception a eu lieu sur l'autoroute A63 à hauteur de Cestas (Gironde). Le chauffeur espagnol de 36 ans a été déféré pour être mis en examen, au terme de sa garde à vue, devant un magistrat de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Bordeaux. Le parquet a requis son placement en détention.

L'information judiciaire est ouverte pour importation de drogue en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, des faits passibles de 10 ans d'emprisonnement.

L'enquête de la section de recherches (SR) de Bordeaux avait été initiée début juillet par un renseignement sur l'implication du camion dans un trafic de stupéfiants, confirmée par des trajets suspects entre l'Espagne et le nord de l'Europe.

Le 10 août, informés d'un nouveau passage de la frontière, les enquêteurs ont intercepté le poids lourd et découvert à l'intérieur des dizaines de sacs dissimulés dans des caisses en bois, renfermant au total 1.345 kilos de cocaïne.

La valeur marchande de la drogue est estimée entre 30 et 40 millions d'euros pour une revente en semi-gros, a indiqué à l'AFP la colonelle Christelle Tarrolle, cheffe de l'Unité nationale d'investigation (UNI) de la gendarmerie.

"Cette nouvelle saisie confirme la tendance déjà constatée du développement important d'une voie d'importation de la cocaïne en Europe depuis le sud de l'Espagne et du Portugal", a commenté le procureur de la République à Bordeaux, Renaud Gaudeul, dans un communiqué.

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a salué "une saisie record" et une "opération exemplaire" menée en coopération avec la Guardia Civil espagnole.

La SR de Bordeaux, en cosaisine avec l'Office antistupéfiants (Ofast), a reçu l'appui de l'UNI et du Service central de renseignement criminel. Ces deux unités intégreront, au 1er septembre, la nouvelle Unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale (UNPJ) dédiée à la lutte contre la criminalité organisée.

En 2024, les saisies de cocaïne en France ont atteint 53,5 tonnes, un niveau jamais atteint (+130% par rapport à 2023), selon une note de l'Ofast consultée par l'AFP. Les acheminements par voie maritime interceptés ont totalisé 41,8 tonnes, soit 78% des saisies, dont 14,4 tonnes au seul port du Havre (5,3 tonnes en 2023).

Relativement épargnée jusqu'en 2020, la France est devenue l'un des pays européens les plus touchés, dépassant des pays traditionnellement impactés (Belgique, Pays-Bas). Le durcissement des contrôles dans les ports d'Anvers et Rotterdam peut expliquer une réorientation des trafics vers le sud de l'Europe, selon la même source.

Et la tendance se poursuit en 2025: au 1er mai, les saisies s'élevaient à 29,4 tonnes (+56% sur un an), d'après la note de l'office antidrogue. Hors voie maritime, la frontière routière entre l'Espagne et la France est particulièrement exposée, des passeurs empruntant aussi la voie ferroviaire, moins contrôlée.