Guerre des gangs de la drogue en Equateur: huit morts à Guayaquil

Huit personnes ont été tuées mardi en Équateur lors de deux attaques armées à Guayaquil, l'une des villes les plus violentes du pays où des bandes criminelles se disputent le marché d'expédition de la drogue, a indiqué la police.

Les huit personnes décédées ont "des blessures causées par des armes à feu", a indiqué la police dans un communiqué. Elle a précisé à l'AFP que les tirs avaient eu lieu dans le nord de Guayaquil. A Bastion Popular cinq personnes sont mortes, et trois à Mucho Lote.

Entre janvier et avril, l'Équateur a enregistré 3.084 homicides, selon les chiffres officiels, soit le début d'année le plus violent jamais enregistré.

Ces derniers crimes surviennent alors qu'un état d'exception est en vigueur dans sept des 24 provinces du pays -- dont le Guayas ayant Guayaquil comme capitale -- depuis le 12 avril, veille du second tour de l'élection présidentielle où le président Daniel Noboa a été réélu.

Cette mesure a été prolongée mardi de trente jours supplémentaires.

Le chef de l'État a estimé "nécessaire d'apporter une réponse urgente, efficace et exceptionnelle" pour contenir la violence imposée par les bandes criminelles liées au narcotrafic et également impliquées dans les enlèvements et l'extorsion.

Les groupes criminels "cherchent à surpasser les tactiques opérationnelles des organes de sécurité, c'est-à-dire qu'ils évoluent constamment dans leur mode opératoire", indique le décret signé mardi par le président Noboa.