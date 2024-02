Haute-Savoie: deux randonneurs français meurent après avoir dévissé

Deux alpinistes français sont morts après avoir dévissé dimanche, alors qu'ils randonnaient à proximité du couloir de la Chorde sur la commune de Servoz (Haute-Savoie), a-t-on appris auprès du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix.

L'accident est survenu dimanche en fin de matinée sur une neige dure et glissante alors que les deux victimes, "françaises et âgées d'une quarantaine d'années", se trouvaient dans une zone raide et escarpée, a indiqué le PGHM, confirmant une information de France Bleu Haute-Savoie.

"Un témoin, qui se trouvait sur le versant d'en face, a vu l'un d'eux glisser et disparaitre" et a prévenu les secours, selon la même source.

Quatre gendarmes, dont un médecin, se sont rendus sur les lieux et ont constaté les décès des deux hommes.

Un hélicoptère d'une entreprise privée a d'abord été mobilisé pour effectuer la reconnaissance, avant qu'un hélicoptère de la gendarmerie ne soit utilisé, aidé par un treuil.

Une enquête a été ouverte pour tenter d'établir les circonstances de l'accident, sous l'autorité du parquet de Bonneville.

Les conditions, avec une neige peu abondante mais dure, sont "dignes d'un mois d'avril" et "rendent la neige particulièrement glissante et les dévissages nombreux".

Les secours sont intervenus "une dizaine de fois en ce week-end de forte affluence" notamment en raison du beau temps, dit encore le peloton de gendarmerie de haute montagne.