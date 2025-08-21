Hauts-de-Seine: un enfant de trois ans meurt dans l'incendie d'une maison

Un enfant de trois ans est mort dans l'incendie de cette maison à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, le 21 août 2025

Un enfant de trois ans est mort jeudi dans l'incendie d'une maison à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), au nord de Paris, et son frère jumeau ainsi que leur mère, gravement blessés, ont été transportés à l'hôpital, a appris l'AFP de source policière.

Les sapeurs-pompiers de Paris sont intervenus en fin d'après-midi dans ce pavillon de deux étages, situé rue Pierre Brossolette. Ils ont réussi à éteindre le feu rapidement en mobilisant 70 pompiers et une vingtaine d'engins, ont-ils précisé à l'AFP.

Au moment de l'intervention, une mère et ses deux fils jumeaux âgés de trois ans ont été retrouvés inanimés en arrêt cardio-respiratoire, a indiqué une source policière.

Les secours ne sont pas parvenus à ranimer l'un des enfants. Le frère et la mère ont eux été transportés à l'hôpital avec un pronostic vital engagé, a ajouté cette source.

Peu après, dans une petite rue située à quelques mètres de la Seine, des proches de la famille se sont réunis devant la maison, ravagée par les flammes, certains agenouillés et en larmes, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les causes de l'incendie ne sont pas connues à ce stade, selon la source policière.