Hommage national aux pompiers décédés dans un incendie à Laon

Deux cercueils, des centaines de pompiers et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau: un hommage national a été rendu lundi aux deux pompiers volontaires décédés mardi dans l'incendie d'un bâtiment à Laon (Aisne).

M. Retailleau a loué le "courage" et le "civisme engagé" des deux pompiers volontaires "morts au front des courageux". Ils ont été ensevelis sous les décombres à la suite de l'effondrement du bâtiment dans lequel ils intervenaient dans le coeur historique de la ville médiévale.

Il a évoqué avec émotion Tangui Mosin, 22 ans, "chaussettes toujours tirées jusqu'aux genoux, et sa vapote toujours en panne", et Maxime Prud'homme, 23 ans, "une carapace de bougonnerie tendre, mais avec un coeur immense", père d'une petite fille.

Sur la place d'Armes de La Fère, la commune dans laquelle étaient affectés les jeunes hommes récemment faits caporaux, les différentes unités ont tenu la garde jusqu'à l'arrivée des cercueils, parés du drapeau français, de casques de sapeurs-pompiers et plusieurs décorations reçues à titre posthume.

Sous un soleil de plomb, ils ont honoré la mémoire des deux pompiers volontaires, engagés tous deux en 2020.

L'hommage national rendu à La Fère, le 16 juin 2025, dans l'Aisne, aux deux sapeurs-pompiers décédés en intervention lors d'un incendie à Laon AFP

"Dans cette mission tragique, leur union n'a pas failli : c'est ensemble qu'ils se sont engagés, c'est ensemble qu'ils sont tombés, et c'est ensemble qu'ils ont été retrouvés, à quelques mètres seulement l'un de l'autre, se regardant presque comme un dernier geste de fraternité", a salué Bruno Retailleau.

En reconnaissance de leur "sacrifice au service des Français", Tangui Mosin et Maxime Prud'homme ont notamment été faits chevalier de la Légion d'honneur.

Avant cette cérémonie, les hommages s'étaient multipliés, les députés et les sénateurs ayant notamment observé une minute de silence en leur hommage la semaine passée.

Dans l'Aisne, ce drame intervient un peu plus d'un an et demi après la mort d'un autre pompier volontaire, Jérémie Fontaine, décédé à 35 ans en février 2024 dans un accident de la route alors qu'il se rendait sur les lieux d'une intervention.

Les pompiers volontaires, qui concilient souvent leur engagement avec une autre activité professionnelle, étaient plus de 197.000 en France fin 2021, soit 78% des effectifs de sapeurs pompiers.