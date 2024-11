Ille-et-Vilaine: une rave-party dégénère entre teufeurs et riverains, des blessés

Huit participants à une rave-party illégale au sud de Rennes ont été légèrement blessés et hospitalisés dans la nuit de samedi à dimanche lors de "heurts" avec des "riverains", notamment des gens du voyage vivant juste à côté, a-t-on appris auprès des pompiers et de la préfecture.

Arrivées vendredi soir, environ 3.000 personnes avaient pris part à une rave-party dans un entrepôt désaffecté à Brie (Ille-et-Vilaine), situé en bordure de la quatre voies Rennes-Angers, malgré une interdiction préfectorale, indique la préfecture dans un communiqué.

"Au cours de la nuit, des heurts ont éclaté entre raveurs et riverains, nécessitant une forte mobilisation des services de l'Etat", explique le communiqué. "Huit personnes ont dû être évacuées vers l'hôpital pour des blessures légères".

Des gendarmes contrôlent des personnes quittant en voiture un entrepôt désaffecté où s'est tenue une rave-party illégale, le 3 novembre 2024 à Brie, en Ille-et-Vilaine AFP

Selon le capitaine des pompiers Julien Valdenaire, commandant des opérations de secours, des premières altercations entre teufeurs et gens du voyage vivant à côté du hangar, ont éclaté en début de soirée et "les gendarmes se sont interposés pour éviter que ça entraîne de nombreuses victimes".

Quatorze personnes ont été légèrement blessées selon lui, principalement des plaies et une fracture de la cheville.

Jusqu'à 120 pompiers et environ 80 gendarmes ont été mobilisés dans la nuit. Un poste médical avancé a été installé à proximité des lieux pour prendre en charge les blessés.

Dimanche en début de matinée, le calme était revenu, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Les organisateurs avaient eux arrêté la musique vers 1h du matin, mettant fin à la rave.

Thomas, 22 ans, dormait dans sa tente installée sur le parking devant le hangar, lorsqu'il a été réveillé en pleine nuit.

"Ils nous ont caillassés pour nous faire partir du hangar, il y a un projectile, comme un cocktail Molotov, qui m'est passé au-dessus de la tête", a-t-il raconté à l'AFP.

Un entrepôt désaffecté où s'est tenue une rave-party illégale dont des participants ont été blessés lors de heurts avec des riverains, le 3 novembre 2024 à Brie, en Ille-et-Vilaine AFP

Les organisateurs de la rave sont alors intervenus au micro pour arrêter la musique, explique Malou, 22 ans. "Ils ont bloqué le hangar pour nous confiner à l'intérieur. Ceux qui étaient à l'extérieur se sont fait caillasser".

Selon Pierre, 25 ans, "les gitans avaient prévenu les organisateurs à l'avance, en leur disant: +si vous êtes encore là samedi soir, on casse tout+".

Selon un homme se présentant comme membre des gens du voyage et vivant près du hangar, "une dizaine" de personnes de sa communauté sont intervenus dans la nuit "pour protéger nos enfants".

"On a retrouvé une seringue dans notre jardin, ce n'est pas seulement à cause de la musique", a-t-il expliqué à l'AFP sous couvert d'anonymat.

Le préfet d’Ille-et-Vilaine, Amaury de Saint-Quentin, a "condamné" les organisateurs de cette rave-party.

"Par leur désinvolture et leur irresponsabilité, les organisateurs ont mis en danger les participants, les riverains, les automobilistes et les forces de sécurité et de secours, à la fois sur le site et sur les voies de circulation", déplore le préfet.