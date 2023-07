Incarcérations suite à la mort de Nahel : "Ce qu’on a pu critiquer, c’est l’absence d’individualisation des peines"

“Il avait jeté des cailloux en direction du commissariat. Il a été condamné à 12 mois de prison dont six mois ferme avec mandat de dépôt.” L'audience de ce prévenu, sans antécédent judiciaire, reconnu travailleur handicapé, est l’une des nombreuses auxquelles Agathe Grenouillet, avocate au barreau de Saint-Denis, a a assisté ce mardi 4 juillet. L'homme a participé aux révoltes urbaines suite à la mort de Nahel, en France, la semaine passée. Il est poursuivi pour “dégradation par incendie d’une poubelle” et pour “violence sur personne dépositaire de l’autorité publique.” Il est envoyé directement en prison pour six mois.

Partout en France, les incarcérations pleuvent. Parmi les quelque 3000 interpellés, 60% ne sont pas connus des services de police et la moyenne d’âge est de 17 ans. Un millier sont des mineurs. Ils ne peuvent pas être condamnés. Les majeurs, quant à eux, sont nombreux à être passés en comparution immédiate, et à avoir été condamnés à de la prison ferme.

“Des comparution immédiate en l’absence d’antécédents judiciaires”

L’assistance juridique aux personnes interpellées dans le cadre des révoltes suite au meurtre de Nahel, la Legal Team antiraciste, recensait 380 incarcérations prononcées sur 480 comparutions immédiates, dans un communiqué diffusé mercredi 5 juillet.

“Nous ce qu’on a pu critiquer, c’est l’absence d’individualisation de la peine dans le prononcé, explique Agathe Grenouillet, avocate au barreau de Saint-Denis, faisant référence au cas personnel des prévenus. Avant d’ajouter : “Mais il y a aussi une décision politique d’orientation des poursuites.”

Une décision politique qui vient de l'exécutif lui-même. Dans une circulaire du 30 juin 2023, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, appelle à une réponse pénale "rapide, ferme et systématique" à l'encontre des auteurs de violences urbaines.

Normalement, la comparution immédiate concerne les personnes qui commettent des fautes graves, ou des personnes avec un casier judiciaire assez étayé. Agathe Grenouillet, avocate au barreau de Saint-Denis

Les effets sont immédiats. Au tribunal de Bobigny, le procureur général, Eric Mathais, explique dans un tweet comment il compte “appliquer concrètement la circulaire du garde des Sceaux”. Il y détaille un “dispositif judiciaire adapté” avec des “permanences renforcées”.

Conséquence directe, les avocats observent un nombre record de comparutions immédiates. “On a des gens présentés en comparution immédiate alors qu’on était dans une absence d’antécédents judiciaires, détaille Agathe Grenouillet. On a considéré qu’il fallait procéder immédiatement.”

Une procédure inhabituelle selon l’avocate. “Normalement, on remet une convocation pour un jugement qui a lieu dans plusieurs mois avec éventuellement un placement sous contrôle judiciaire, complète-t-elle. La comparution immédiate concerne les personnes qui commettent des fautes graves, ou des personnes avec un casier judiciaire assez étayé.”



“Incriminer quelqu’un qui n’est pas passé à l’acte”

Autre fait identifié par les avocats : le motif pour lequel les détenus sont condamnés. Dans sa circulaire, Eric Dupond-Moretti invite les procureurs à invoquer des chefs d’accusation comme “la rébellion”, “ la participation à une manifestation en étant porteur d’une arme” mais aussi “la participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou [de] dégradations”.

“Cette dernière infraction est très spéciale, commente Camille Vannier, avocate à Bobigny. Elle fait partie des très rares infractions du Code pénal qui permettent d'incriminer quelqu’un qui n’est pas passé à l’acte.”

En effet, l’article 222-14-2 du Code pénal permet de condamner une personne ayant “participé sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens”.

En d’autres termes, il suffit d’être présent sur les lieux pour être condamné. “Le Conseil Constitutionnel avait pourtant validé cette loi en apportant une réserve d'intérprétation en 2010. Les juges devaient s'assurer qu'il existait bien des actes préparatoires, des éléments matériels", se souvient l'avocate.

J’ai défendu un jeune samedi. Il est sorti la nuit, il a assisté à un déplacement de mobilier urbain sur la voie publique. On voit sur une caméra de surveillance exploitée de A à Z que le prévenu se tient à distance des faits. Il est là et quand les policiers interviennent, il se fait arrêter. On lui reproche des faits de “groupements en vue de commettre des violences”. Il est juste là. Camille Vannier, avocate à Bobigny

Et c'est justement là que le bât blesse. “J’ai défendu un jeune samedi, explique Camille Vannier. C’est un jeune homme brillant qui vit dans le 93. Il a étudié à l’étranger. Il est sorti la nuit, il a assisté à un déplacement de mobilier urbain sur la voie publique. On voit sur une caméra de surveillance exploitée de A à Z qu’il se tient à distance des faits. Il est là et quand les policiers interviennent, il se fait arrêter. On lui reproche des faits de “groupements en vue de commettre des violences”. Il est juste là”, se souvient l’avocate.

Elsa Marcel, avocate au Barreau de Paris, recense des cas similaires, au micro du plateau de BFM TV. “Il suffit de voir les comptes-rendus d’audiences. Les personnes qu’on a accusé de “recel de fromage à Marseille”: 1 an ferme, dénonce-t-elle. Des jeunes lycéens dans un carrefour qui n’ont rien volé : six mois de prison ferme avec mandat de dépôt”.

Des peines dissuasives qui viennent "dépolitiser" l'action des jeunes, selon Camille Vannier. "Les juges ne veulent pas voir ce qui se passe, c’est politique, argumente l'avocate. C’est la conséquence d’un contexte où ce sont des jeunes de quartiers qui sont touchés "par le meurtre de Nahel par un fonctionnaire de police" ".

"Le prénom de Nahel n'est jamais prononcé dans les salles d'audience. À la toute fin de l’audience d'un des prévenus, un juge lui a demandé pourquoi il avait participé aux révoltes. Il a répondu : “Bah, la situation.” Il avait envie d’en parler. Tous les juges ont regardé leurs feuilles. Je trouvais ce moment symbolique. On essaye de dépolitiser la situation alors que les décisions que les juges prennent sont aussi éminemment politiques et mettent en cause l'indépendance du judiciaire par rapport à l'éxecutif".

Devant les médias, le ministre de la Justice a également mis la pression sur Snapchat, une application populaire dans la jeunesse. Il l'accuse de jouer un rôle dans la multiplication des rassemblements chez les jeunes.