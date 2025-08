Incendie dans un Ehpad du Gers, trois victimes en urgence absolue

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi au rez-de-chaussée d'une maison de retraite près de Toulouse, faisant 17 blessés, dont une dizaine ont dû être évacués, ont indiqué les pompiers.

Intoxiquées par les importants dégagements de fumée dans cet Ehpad de l'Isle-Jourdain (Gers), trois victimes en urgence absolue - deux hommes de 85 ans et une femme de 86 ans - ont dû être évacuées vers l'hôpital de Purpan, à Toulouse.

Quelque 70 soldats du feu et 25 véhicules de secours ont été mobilisés peu avant 3 heures du matin pour répondre à ce sinistre déclenché par un feu de matelas et qui a généré "beaucoup de fumée dans les étages", a précisé un porte-parole du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gers.

En tout, 81 personnes se trouvaient dans l'établissement, dont 75 résidents et 6 employés.

"L'établissement ne sera pas exploitable dans un premier temps compte tenu des dégâts occasionnés par les fumées de l'incendie", a prévenu le SDIS.