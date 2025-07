Incendie de Marseille: "le feu est en très nette régression", estime le préfet

Le feu qui a atteint les quartiers nord de Marseille "est en très nette régression", a déclaré mercredi matin le préfet des Bouches-du-Rhône, Georges-François Leclerc, au sujet de l'incendie parti mardi de la commune des Pennes-Mirabeau et poussé par le mistral vers la cité phocéenne.

"Le feu est en très nette régression mais il est évident que sur un feu aussi impactant, sur autant de surface, il peut y avoir de nouveaux départs, des sauts, des fumeroles", a poursuivi le préfet, précisant qu'un bilan matériel et humain exhaustif devrait être fait en fin de matinée, avec pour l'instant au moins 70 maisons "atteintes" dont 10 détruites, mais pas de victimes humaines recensées, à part quelques blessés légers, principalement des pompiers.

"Le feu est en nette régression, il ne progresse plus et les foyers ont perdu nettement en virulence, mais il n'est toujours pas maîtrisé et figé", "nous avons encore quelques foyers actifs avec des fumeroles et bien sûr des matériaux qui se consument", a confirmé le vice-amiral Lionel Mathieu, le chef des marins-pompiers de Marseille, lors de ce même point-presse, en précisant que "l'objectif principal est de tuer et d'éteindre tous les foyers existants".

"Nous en sommes à 750 hectares incendiés, la progression du feu est arrêtée, mais nous attendons un retour du vent dans l'après-midi, même s'il sera modéré par rapport à mardi", a ajouté le patron des marins-pompiers, en assurant n'avoir "jamais craint" que ce feu "soit inarrêtable".

Evoquant la reprise de l'incendie dans la nuit sur la commune des Pennes-Mirabeau, évoquée par la préfecture dans son premier point de situation mercredi matin, le vice-amiral Mathieu a précisé que cette reprise "était fixe" et que les pompiers des Bouches-du-Rhône l'avaient "éteint très rapidement".

Si 700 marins-pompiers sont encore mobilisés mercredi matin face au feu, aucun moyen en avions n'était nécessaire dans l'immédiat, a-t-il souligné. "Pour autant, nous avons déjà des hélicoptères (bombardiers d'eau) qui travaillent ce matin en appui des sapeurs-pompiers, des marins-pompiers, et qui effectuent des largages".

Si appel devait à nouveau être fait aux avions, Canadair ou Dash, le trafic aérien serait à nouveau fermé, au moins partiellement, a précisé le préfet des Bouches-du-Rhône.