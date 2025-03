Incendie meurtrier dans l'Hérault: cinq responsables des pompiers jugés à Béziers

Un camion de pompier équipé du système d'autoprotection, qui diffuse de l'eau autour du véhicule ppour protéger les véhicules et les pompiers envoyés sur lls incendies de forêt, le 11 août 2020 en Corse

Le procès pour "homicide involontaire" et "blessures involontaires" de cinq anciens responsables des pompiers de l'Hérault s'est ouvert lundi à Béziers, huit ans après un incendie qui avait fait un mort et trois blessés graves parmi les soldats du feu.

Au premier rang de la salle du tribunal correctionnel, Lucas Canuel, l'un des trois pompiers survivant, pose sur une tablette devant lui ses mains amputées de tous leurs doigts. Son visage, autour des yeux, et son nez, où manquent les narines, portent encore les stigmates des brûlures subies le 10 août 2016 lors de l'intervention sur un feu de forêt entre Gabian et Roquessels, au nord de Béziers (Hérault).

Les deux autres survivants de cette dramatique intervention, Didier Bourdelier et David Fontaine, ont pris place à ses côtés.

Derrière eux, la mère et le frère, pompier lui aussi, de Jérémy Beier, le pompier professionnel de 24 ans décédé de ses blessures, après 42 jours de coma, suivent attentivement le début des débats, prévus jusqu'à jeudi.

De l'autre côté de la salle, cinq hommes âgés de 47 à 65 ans, dont l'ancien patron du service départemental d’incendie et de secours (Sdis), doivent répondre à des titres divers de la mort du jeune homme et des blessures subies par ses coéquipiers.

Le vent tourne

Le président du tribunal, Christophe Rolland, débute par le résumé des faits, rappelant que les quatre hommes, qui avaient entre 22 et 24 ans, occupaient le "CCF3", l'un des quatre camions-citernes feu de forêt (CCF) d'un Groupement d'Intervention feux de forêts (GIFF) affecté sur le flanc gauche du feu.

"Au départ, ça ne semblait pas être un incendie de grande intensité. On prend des photos, tout le monde paraît tranquille, on ne prend pas la mesure. Mais le vent allait tourner, se renforcer, et mener au drame", relève le juge.

Car les quatre camions sont surpris dans une clairière par un brusque changement de direction de l'incendie. Les occupants des quatre camions ont alors enclenché leur système d'autoprotection, qui diffuse de l'eau autour du véhicule. Mais celui du "CCF 3" ne s'est pas activé.

Encerclés par le feu, ses occupants, Beier, Canuel, Bourdelier et Fontaine, quittaient la cabine surchauffée et irrespirable, sans parvenir à trouver immédiatement refuge. Ils seront ensuite évacués par hélicoptère au service des grands brûlés de l'hôpital de Montpellier. Jérémy Beier ne survivra pas à ses blessures.

Les débats devraient en premier lieu évoquer les nombreuses défaillances du camion des victimes: radio en panne, système d'autoprotection non-fonctionnel, non-étanchéité de la cabine, absence de diffuseur d'air.

Les deux plus haut gradés répondront de "fautes" dans la gestion du service, notamment Christophe Risdorfer, alors directeur du Sdis 34, qui a notamment pris la responsabilité d'engager sur le terrain le "CCF 3", pourtant vétuste et habituellement destiné à la formation.

L'accusation lui reproche également d'avoir laissé sans suite les signalements relatifs aux problèmes des véhicules les plus anciens. Son adjoint chargé du matériel, Michel Coste, est également jugé pour avoir négligé ces problèmes.

"Envoyés à la mort"

L'enquête a aussi mis en lumière des "manquements opérationnels" lors de l'intervention, dont étaient responsables le "chef de secteur" Olivier Laurent et le "chef de groupe" Franck Ravel, également poursuivis.

Dernier prévenu, Gilles Marcos était l'officier "AERO" lors des faits, chargé d'assurer la sécurité au sol depuis un hélicoptère. Selon l'instruction il n'a pas réalisé de reconnaissance préalable des lieux ni ordonné les largages d'urgence réclamés.

"Il y a eu des dysfonctionnement à tous les niveaux. On a privilégié le budget à la sécurité, on a préféré envoyer de jeunes garçons courageux à la mort", avait cinglé à la veille du procès l'avocat de la plupart des parties civiles, Luc Abratkiewicz.