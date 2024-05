Inde: 12 morts et 60 blessés dans la chute d'un panneau lors d'une tempête

Douze personnes ont été tuées et au moins soixante blessées dans la chute d'un panneau d'affichage renversé lundi par une forte tempête à Bombay, ont annoncé les autorités municipales de la capitale financière de l'Inde située dans l'ouest du pays.

Des dizaines de personnes se sont retrouvées piégées sous le panneau qui est tombé près d'une station-service dans l'est de la ville.

Huit corps ont été extraits des décombres, a indiqué Gaurav Chauhan, inspecteur de la force nationale d'intervention face aux catastrophes (NDRF), ajoutant que quatre autres dépouilles doivent en être retirées.

"Nous les avons localisées mais nous ne pouvons pas les extraire en raison de cette pompe à essence, la situation peut être dangereuse", a déclaré l'inspecteur.

Plus tôt, les autorités municipales avaient fait état de 60 personnes secourues et admises à l'hôpital.

Le panneau d'affichage mesurait 70 mètres sur 50 mètres, selon un message posté sur X par la police de Bombay.

Des équipes de secours recherchent des survivants sur le site où un panneau publicitaire s'est effondré lors d'une forte tempête à Bombay, le 13 mai 2024 en Inde AFP

Jeudi, Bombay a été frappée par de violentes intempéries accompagnées d'averses et de tempêtes de poussière qui ont déraciné des arbres et causé de brèves coupures de courant et des interruptions du trafic ferroviaire.

D'après des médias, des vols ont été suspendus à l'aéroport international de Bombay et au moins 15 avions détournés.

Selon un message sur X de Devendra Fadnavis, numéro deux du gouvernement de l'Etat de Maharashtra, "une enquête de haut niveau a été ordonnée" sur le drame.