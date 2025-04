Inde: 15 morts dans l'incendie d'un hôtel vétuste à Calcutta

Un incendie d'origine indéterminée a entièrement ravagé mardi soir un hôtel vétuste de six étages du centre de Calcutta, dans le nord-est de l'Inde, faisant au moins 15 morts et 12 blessés, selon le dernier bilan publié par la police.

Le feu s'est déclaré en début de soirée au 1er étage de l'hôtel Rituraj, situé dans le centre de la mégapole de 15 millions d'habitants, et s'est rapidement propagé au reste du bâtiment.

"L'hôtel s'est transformé en une véritable fournaise peu après le départ de l'incendie (...) il semble que de nombreuses victimes aient péri asphyxiées", a rapporté à l'AFP le chef de la police de la ville, Manoj Kumar Verma.

Les secours ont pu venir en aide à vingt personnes qui s'étaient réfugiées sur le toit de l'immeuble pour échapper aux flammes, a-t-il ajouté.

Deux enfants et une femme figurent parmi les personnes décédées, a poursuivi l'officier, précisant que les 12 blessés hospitalisés souffraient de brûlures plus ou moins graves.

Fichier vidéo Un total de 88 clients séjournaient dans les 42 chambres de l'établissement à l'heure du sinistre.

"La situation était dramatique", a témoigné sous couvert d'anonymat à l'AFP un employé de l'hôtel. "La plupart des fenêtres du bâtiment étaient bloquées par des briques".

"L'hôtel a instantanément été noyé sous un épais nuage de fumée noire. On n'y voyait plus rien, on suffoquait", a-t-il poursuivi. "La seule échappatoire possible, c'était un étroit escalier. Les gens se sont bousculés pour sortir de l'hôtel".

"Défaut d'entretien"

"Les panneaux de métal et de plastique utilisés dans l'hôtel étaient hautement inflammables et ont alimenté le feu", a raconté un autre témoin, Nanda Mondal, un chef d'entreprise de 64 ans.

Des policiers et pompiers devant l'hôtel Rituraj où un incendie s'est déclaré, le 30 avril 2025 à Calcutta, en Inde AFP

"Un homme est mort alors qu'il tentait de s'échapper le long d'une gouttière", a-t-il ajouté.

Les incendies de bâtiments sont fréquents en Inde en raison du manque d'équipement et du non-respect généralisé des règles de sécurité.

L'an dernier, six personnes avaient été tuées lors d'un sinistre qui avait frappé un hôtel de Patna, dans l'Etat du Bihar (est).

Les autorités locales ont ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes du sinistre.

"Il s'agit très clairement d'un cas de négligence et de défaut d'entretien", a d'ores et déjà tranché auprès de l'AFP un élu de la municipalité, Sajal Ghosh, venu sur les lieux du sinistre.

Des pompiers inspectent l'hôtel Rituraj où un incendie s'est déclaré, le 30 avril 2025 à Calcutta, en Inde AFP

"Il repose la question des constructions illégales, des normes de sécurité et de leur mise en œuvre dans les hôtels bon marché de la ville", a-t-il jugé.

Dans un message diffusé sur son compte X, le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances aux familles des victimes. "Puissent les blessés récupérer rapidement", a-t-il écrit.