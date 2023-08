Inde: des "hommes-singes" déployés à Delhi pour effrayer les macaques pendant le G20

Des singes se régalent d'un yaourt sur un marché de New Delhi, le 11 février 2023 en Inde

Une trentaine d'"hommes-singes" ont été déployés à New Delhi pour effrayer les macaques rhésus qui y prolifèrent et les empêcher de perturber le sommet du G20 qui se tiendra début septembre dans la capitale indienne, ont annoncé mercredi les autorités locales.

Le conseil municipal de New Delhi a recruté entre 30 et 40 "hommes-singes" pour imiter les cris des singes langur, ennemis naturels des macaques rhésus qui ont envahi la capitale indienne, où se tiendra le sommet du G20 les 9 et 10 septembre.

"Nous ne pouvons pas chasser les singes de leur habitat naturel. Nous avons donc déployé une équipe de 30 à 40 hommes entraînés pour effrayer et faire fuir les singes" macaques, a déclaré mercredi à l'AFP Satish Upadhyay, vice-président du conseil municipal de New Delhi.

"Nous allons déployer un homme dans chacun des hôtels où logeront les délégués, ainsi que dans les endroits où des singes ont été aperçus", a-t-il ajouté.

Craignant que les singes attaquent les convois de voitures des dirigeants étrangers pendant le sommet du G20, ou qu'ils dévorent les décorations florales, la municipalité a fait appel au département des forêts pour élaborer un plan d'action.

Des singes sur un toit à New Delhi, le 8 janvier 2023 en Inde AFP/Archives

Des silhouettes grandeur nature de langur ont également été installées dans les rues de la capitale indienne pour effrayer les primates.

Longtemps, des hommes ont patrouillé dans les rues de New Delhi accompagnés de langurs dressés, mais cette pratique a pris fin, un tribunal ayant jugé qu'il était cruel de les maintenir en captivité.