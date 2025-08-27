Inde: des inondations et glissements de terrain font au moins 30 morts dans le nord-ouest

Une voiture endommagée sur une rive de la rivière Tawi en crue après de fortes pluies à Jammu, le 27 août 2025 en Inde

Au moins 30 personnes ont été tuées dans la région himalayenne du Jammu et Cachemire, dans le nord-ouest de l'Inde, à la suite d'inondations et de glissements de terrain causés par de fortes pluies, ont annoncé mercredi les autorités locales.

Ces 30 personnes ont été emportées par les flots qui ont recouvert une route menant au temple hindou de Vaishno Devi, a précisé à l'AFP un responsable chargé des secours.

Inondations et glissements de terrain sont fréquents dans le nord de l'Inde pendant la saison de la mousson de juin à septembre.

Les scientfiques assurent que le changement climatique, combiné au développement mal planifié des infrastructures, a augmenté leur fréquence, leur gravité et leur impact.

Mardi, un nouvel épisode pluvieux s'est abattu sur la partie indienne du Cachemire, y faisant rapidement gonfler les cours d'eau qui ont noyé de nombreuses habitations.

Le Premier ministre Narendra Modi s'est dit "très attristé" par les pertes humaines.

Selon le représentant de l'Etat fédéral dans la région, Manoj Sinha, plus de 5.000 personnes avaient été évacuées mercredi après-midi.

"Nous faisons en sorte que le matériel d'urgence et toute l'assistance possible soient rapidement fournis aux victimes", a-t-il déclaré, précisant que l'armée avait été mobilisée pour leur venir en aide.

Les écoles de la région affectée par les précipitations ont été fermées, a précisé un responsable local, Omar Abdullah, ajoutant que les secours étaient ralentis pour cause de "communications quasi-inexistantes".

Le principal fleuve du Jammu et Cachemire, le Jhelum, a dépassé sa cote d'alerte, notamment au niveau de la principale ville Srinagar.

Le 14 août dernier déjà, de puissants torrents provoqués par une pluie intense avaient dévasté le village de Chisoti, dans le même Cachemire indien, faisant au moins 65 morts et 33 disparus.

Quelques jours plus tôt, le 5 août, la ville de Dharali, dans l'Etat voisin de l'Uttarakhand, avait été submergée par une vague de boue.

Le bilan probable de cette catastrophe dépasse les 70 morts, mais n'a pas été confirmé.

