Inde: huit morts dans l'explosion d'une usine de feux d'artifice

Des secouristes et des habitants près d'une usine de feux d'artifice où s'est produite une explosion, dans le district de Harda, dans l'État du Madhya Pradesh, le 6 février 2024 en Inde

Au moins huit personnes sont mortes et 80 ont été blessées mardi par une vaste explosion dans une usine de feux d'artifice du centre de l'Inde qui a provoqué une boule de feu dans le ciel, ont indiqué les autorités.

Des images diffusées par les chaînes de télévision indiennes montraient des flammes s'élevant haut dans le ciel après l'explosion de cette usine du district de Harda, dans l'Etat du Madhya Pradesh. Des dizaines d'ambulances ont été envoyées sur place pour évacuer les blessés.

Rajeshwari Mahobia, haut responsable de la police du district, a communiqué à l'AFP un bilan de "huit morts jusqu'à présent et environ 80 blessés", ajoutant que "le nombre de morts allait probablement s'alourdir".

Le ministre en chef du Madhya Pradesh, Mohan Yadav, a indiqué que les médecins des unités des grands brûlés des principaux hôpitaux voisins avaient été invités à "faire les préparatifs nécessaires".

"Des ambulances sont acheminées vers Harda depuis les zones environnantes et l'armée a été contactée pour organiser l'envoi d'hélicoptères", a déclaré M. Yadav dans un message sur le réseau social X, anciennement Twitter.

Au moins 20 ambulances étaient sur place et 50 autres ont été envoyées pour aider les blessés, a-t-il ajouté.

Manish Sharma, chirurgien à l'hôpital du district de Harda, a fait état d'un afflux important de blessés. "Nous avons huit décès dans notre hôpital, un total de 90 personnes ont été admises ici jusqu'à présent et nous en avons transféré 15 vers un hôpital plus grand", a-t-il déclaré à l'AFP. "Au fur et à mesure que davantage de personnes sont secourues sur le site, elles sont amenées ici."

Une quinzaine de véhicules de pompiers ont été mobilisés contre le vaste incendie qui n'est pas encore maîtrisé, a indiqué Kailash Chand Parte, haut responsable du district qui coordonne les secours depuis l'usine.

Environ 200 à 300 personnes travaillaient dans l'usine, mais on ne sait pas combien se trouvaient à l'intérieur au moment de l'explosion, a-t-il ajouté.

"Au moins 10 bâtiments autour du complexe où l'explosion s'est produite ont été endommagés en raison de l'intensité de l'explosion", a décrit le responsable.

Bousculade mortelle

Des victimes sont mortes dans une "bousculade qui a suivi l'explosion", a déclaré Abdul Raees Khan, un policier local cité par le Times of India, ajoutant que les équipes de secours "n'avaient pas encore atteint le site de l'explosion car l'incendie était en cours".

Des secouristes et des habitants près d'une usine de feux d'artifice où s'est produite une explosion, dans le district de Harda, dans l'État du Madhya Pradesh, en Inde AFP

Les explosions sont fréquentes dans les fabriques de feux d'artifices et de pétards en Inde.

Les feux d'artifice sont très populaires dans le pays, en particulier pour de la fête hindouiste de Diwali ainsi que lors des célébrations de mariage. Mais de nombreuses usines ne respectent pas les normes élémentaires de sécurité.

En 2019, au moins 18 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une usine de feux d'artifice à Batala, dans l'État du Pendjab, et 10 autres ont été tuées la même année à Bhadohi, dans l'Uttar Pradesh.