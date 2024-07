Inde: un train de passagers déraille, au moins deux morts et 30 blessés

Des personnes sont rassemblées près d'un train qui a déraillé le 30 juillet 2024 non loin de la ville de Jamshedpu dans l'Etat du Jharkhand, en Inde

Un train a déraillé et plusieurs de ses voitures se sont renversées mardi dans l'Etat indien du Jharkhand (nord-est), faisant au moins deux morts et 20 blessés, ont rapporté des médias locaux.

Le train Howrah-Bombay a déraillé non loin de la ville de Jamshedpur mardi vers 04h00 du matin (22h30 GMT lundi), selon le quotidien indien Hindustan Times.

"Au moins deux personnes ont été tuées et 20 autres blessées", a déclaré à l'AFP Om Prakash Charan, le porte-parole d'Indian Railways, l'entreprise publique qui exploite le réseau ferroviaire indien.

L'accident s'est produit à peu près au même moment où un train de marchandises circulant en sens inverse a déraillé, étant peut-être entré en collision avec le train de passagers.

"Un train de marchandises a également déraillé à proximité, mais on ne sait pas si les deux accidents se sont produits en même temps", a ajouté le porte-parole.

Environ 18 voitures du train de passagers sont sorties des rails, a-t-il précisé, et une équipe de secouristes a été dépêchée sur les lieux.

Avec ses 64.000 kilomètres, le réseau ferroviaire reste le principal moyen de transport en Inde et convoie plus de 21 millions de voyageurs par jour.

Entre 2017 et 2021, les accidents ferroviaires ont engendré la mort de 20.000 personnes par an en moyenne, dans des collisions, des déraillements ou d'autres causes, selon les données officielles.

Des rails défectueux, une maintenance insuffisante et une signalétique ancienne associés à des erreurs humaines sont principalement à l'origine des déraillements, d'après un audit officiel.

L'an dernier, près de 300 personnes ont été tuées lorsqu'un train de voyageurs est entré en collision avec un train de marchandises à l'arrêt, les compartiments du train qui avait déraillé ayant été percutés ensuite par un autre train de voyageurs roulant à vive allure.

Le pire accident ferroviaire du pays remonte à 1981: un cyclone avait fait sortir un train de ses rails et l'avait précipité dans une rivière de l'État du Bihar (nord-est), faisant 800 morts et plus de 100 blessés.

L'Inde a lancé un plan de modernisation des infrastructures ferroviaires de 30 milliards de dollars afin de stimuler l'économie.

Mais selon les experts, même si les accidents ont diminué, le système ferroviaire archaïque de l'Inde devrait perdurer pendant encore longtemps.