Inde: un train de passagers déraille, au moins deux morts et 35 blessés

Un train a déraillé et plusieurs de ses voitures se sont renversées jeudi dans l'Etat d'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, faisant au moins deux morts et 35 blessés, ont indiqué la compagnie ferroviaire Indian Railways.

"Deux personnes sont mortes", a déclaré à l'AFP Pankaj Kumar Singh, le porte-parole d'Indian Railways, l'entreprise publique qui exploite le réseau ferroviaire indien.

Le responsable des secours de l'Etat d'Uttar Pradesh, Neveen Kumar, a déclaré à l'AFP que 35 autres personnes avaient été blessées, dont trois grièvement.

Il a ajouté que les opérations de secours étaient terminées et que personne n'était piégé à l'intérieur du train.

Au moins quatre voitures du Chandigarh-Dibrugarh Express se sont renversées quand celui-ci a déraillé dans le district de Gonda, non loin de la ville sainte hindouiste d'Ayodhya, vers 14H30 heure locale (10H00 GMT), selon les médias indiens.

Des images diffusées en ligne montrent des passagers debout sur l'une des voitures accidentées, tandis que d'autres se déplaçaient autour.

"Des responsables de l'administration du district ont été chargés de mener des opérations de secours et de sauvetage", a écrit Yogi Adityanath, ministre en chef de l'Uttar Pradesh, sur le réseau social X, déplorant un accident "extrêmement triste".

Une équipe de médecins secouristes a été immédiatement dépêchée sur les lieux, a dit à l'AFP Anil Kumar Tiwari, médecin en chef de l'hôpital du district de Gonda.

Un réseau ferroviaire vétuste

Avec ses 64.000 kilomètres de rail, le réseau ferroviaire reste le principal moyen de transport en Inde: il convoie plus de 21 millions de voyageurs par jour.

Entre 2017 et 2021, les accidents ferroviaires ont engendré la mort de 20.000 personnes par an en moyenne, dans des collisions, des déraillements ou d'autres causes, selon les données officielles.

Des équipes de secours sur le site d'un déraillement de train à Gonda, dans l'Etat de l'Uttar Pradesh, le 19 juillet 2024 en Inde AFP

Des rails défectueux, une maintenance insuffisante et une signalétique ancienne associés à des erreurs humaines sont la principale origine des déraillements, d'après un audit officiel.

L'année dernière, près de 300 personnes ont été tuées lorsqu'un train de voyageurs est entré en collision avec un train de marchandises à l'arrêt, les compartiments du train qui avait déraillé ayant été percutés ensuite par un autre train de voyageurs roulant à vive allure.

Le pire accident ferroviaire s'est produit en 1981 dans le pays, lorsqu'un cyclone a fait sortir un train de ses rails et l'a précipité dans une rivière de l'État du Bihar (nord-est), faisant 800 morts et plus de 100 blessés.

L'Inde a lancé un plan de modernisation des infrastructures ferroviaires de 30 milliards de dollars afin de stimuler l'économie.

Mais selon les experts, même si les accidents ont diminué, le système ferroviaire archaïque de l'Inde devrait perdurer pendant encore longtemps.