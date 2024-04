Indonésie: 20 morts selon le bilan final d'un glissement de terrain

Le bilan final d'un glissement de terrain qui s'est produit samedi soir dans la province des Célèbes, au centre de l'Indonésie, s'établit à 20 morts, ont indiqué les autorités qui ont mis un terme aux opérations de recherche de victimes.

De fortes précipitations ont provoqué des glissements de terrain dans deux villages du district de Tana Toraja, dans la province des Célèbes du sud.

Un précédent bilan faisait état de 19 morts et deux disparus mais le bilan final s'établit à 20 morts après la découverte des corps d'une mère de 43 ans et de son enfant de 3 ans.

"L'équipe de recherche et de sauvetage a découvert (les victimes) non loin l'une de l'autre. Les victimes étaient une mère et son enfant", a déclaré lundi le chef de l'agence locale de recherche et de sauvetage, Mexianus Bekabel, dans un communiqué.

Une photo des services de secours montrant un secouriste sur le site du glissement de terrain dans la province des Célèbes du sud en Indonésie, le 15 avril 2024 National Search and Rescue Agency (BASARNAS)/AFP

Avec la découverte des deux dernières victimes, il a été mis fin aux opérations de recherche, a ajouté M. Bekabel.

Les fortes précipitations ont érodé le sol sur des zones résidentielles situées à flanc de montagne, provoquant des glissements de terrain qui ont enseveli les maisons des habitants.

L'Indonésie subit de nombreux glissements de terrain pendant la saison des pluies et le phénomène a été aggravé dans certains endroits par la déforestation.

Au début du mois de mars, des inondations soudaines et des glissements de terrain sur l'île de Sumatra ont tué au moins 30 personnes et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues.