Indonésie: trois morts et des dizaines de blessés après l'effondrement d'un immeuble

Un secouriste examine les décombres d'un bâtiment qui s'est effondré alors qu'une centaine de personnes assistaient à une récitation du Coran pour commémorer l'anniversaire du prophète Mahomet à Bogor, dans l'ouest de Java, le 7 septembre 2025 en Indonésie

Au moins trois personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dimanche après l'effondrement d'un bâtiment sur l'île de Java, en Indonésie, ont annoncé les services de secours.

"Selon les premières informations, 84 personnes sont actuellement soignées et trois personnes sont décédées", a déclaré à l'AFP Mochamad Adam Hamdani, responsable de l'agence de prévention des catastrophes. Aucune personne n'est portée disparue.

Une centaine de personnes, principalement des femmes, assistaient dimanche à une récitation du Coran dans un bâtiment du district de Bogor, dans l'ouest de Java, pour commémorer l'anniversaire du prophète Mahomet, lorsque le bâtiment s'est soudainement effondré.

Selon les premiers témoignages recuillis, le bâtiment s'est probablement effondré car il accueillait plus de personnes que sa capacité maximale, a souligné Mochamad Adam Hamdani.

Le laxisme des normes de construction suscite de vives inquiétudes sur la sécurité des bâtiments en Indonésie, le pays avec la plus grande population musulmane du monde.