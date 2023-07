Italie: six morts dans l'incendie d'une maison de retraite à Milan

Un véhicule de pompiers est garé devant une maison de retraite après qu'un incendie y a tué six résidents, à Milan le 7 juillet 2023

Six pensionnaires d'une maison de retraite sont morts et de nombreux autres ont été blessés dans l'incendie du bâtiment dans la nuit de jeudi à vendredi à Milan, dans le nord de l'Italie, ont annoncé les pompiers.

"Six personnes sont mortes et de nombreuses autres, intoxiquées [par les fumées] ont été hospitalisées. Les pompiers ont sauvé des dizaines d'autres pensionnaires", ont précisé les pompiers de la capitale lombarde sur Twitter, précisant que les causes du sinistre n'étaient pas encore connues.

Selon les agences de presse italiennes, 81 personnes ont été blessées, dont deux sont dans un état grave. 170 personnes ont été évacuées.

Les six victimes sont cinq femmes de 69 à 87 ans et un homme de 73 ans. Deux femmes partageant une chambre ont péri dans les flammes tandis que les autres victimes sont mortes intoxiquées, a rapporté l'agence AGI.

L'incendie s'est déclaré peu avant 02H00 (00H00 GMT) dans une maison de repos pour personnes âgées dans le centre de Milan. Vendredi matin, un photographe de l'AFP a vu deux corps évacués sur des brancards.

"L'incendie serait parti d'une chambre dans laquelle deux résidentes sont mortes carbonisées", a déclaré à la presse sur les lieux du drame le maire de Milan, Giuseppe Sala.

"Deux personnes sont dans un état critique", a-t-il ajouté, cité par AGI.