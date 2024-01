"J'ai pété un plomb": le double meurtrier d'une scierie dans les Cévennes face à ses juges

"J'ai pété un plomb !": au premier jour son procès, Valentin Marcone, poursuivi devant les Assises du Gard pour avoir abattu son patron et un autre collègue, le 11 mai 2021, à la scierie des Plantiers, au coeur des Cévennes, a tenté de s'expliquer.

Si, pour les enquêteurs, ces crimes étaient bien planifiés, d'où ce procès pour assassinats et la peine de perpétuité encourue, l'accusé avait quant à lui toujours plaidé le coup de folie, se présentant en victime qui aurait répondu à une "accumulation de brimades".

Et il a maintenu cette version mercredi, dès les premières heures d'un procès prévu jusqu'à lundi, à Nîmes, devant la cour d'assises du Gard.

"J'étais aide scieur, je résidais aux Plantiers": c'est par ces quelques mots que Valentin Marcone, 32 ans, lunettes rondes et cheveux coupés court, habillé d'un blue jeans et d'un pull vert clair sur un polo vert foncé, s'est présenté face aux jurés.

Visage impassible, il regarde les membres de sa famille venus le soutenir, dont son père Frédéric et sa femme Blandine.

Fiona Teissonnière (d), veuve du patron de la scierie, Luc Teissonnière, et son avocat Rémy Nougier (g) avant l'ouverture du procès du double homicide de la scierie des Plantiers à la cour d'assises du Gard, le 24 janvier 2024 à Nîmes AFP

Face à lui, sur le banc des parties civiles, Fiona Teissonnière, née Cavalier, la veuve du patron de la scierie, Luc Teissonnière, 54 ans, la première victime, et Camille Dessort, la compagne de Martial Guérin, 32 ans, tué quelques secondes plus tard.

Trois ans après les faits, les familles touchées par ce drame sont encore toutes aux Plantiers, village de 250 habitants accroché aux flancs du Mont Aigoual.

Préparatrice en pharmacie, mère de deux grands enfants, Fiona Cavalier ne se voyait pas vivre ailleurs que dans ce village, fief protestant et berceau de sa famille: "Les Huguenots ont l'habitude de vivre aux côtés de leurs morts", avait-elle expliqué à l'AFP avant le procès.

"On se sent dégueulasse"

Durant l'exposé des faits par le président de la cour, Christian Pasta, l'accusé prend des notes dans un cahier sur ses genoux.

Des dossiers et des avocats à la cour d'assises du Gard, avant l'ouverture du procès du double homicide de la scierie des Plantiers, le 24 janvier 2024 à Nîmes AFP

Puis, interrogé, ce collectionneur d'armes -il en possédait une douzaine- et grand amateur de tir sportif donne sa version de ces quelques minutes de bascule, quand il avait froidement abattu son patron et un de ses collègues, d'une balle en pleine tête, avant de se terrer pendant trois jours dans la forêt cévenole, dans un trou à sangliers.

Oui, il est bien arrivé armé, d'un pistolet Sig Sauer, et équipé d'un gilet pare-balles: "J'avais mon gilet lourd et mon arme depuis plusieurs mois", reconnaît-il, assurant avoir été "menacé de mort" par le maire, son ancien employeur: "Il n'était pas content que je le mette devant les prud'hommes".

Et si, il a bien dit bonjour à son patron et à ses deux collègues, contrairement au témoignage de Vincent Amalric, alors âgé de 19 ans, le seul sur lequel il n'a pas tiré.

Vincent Amalric (d), témoin des meurtres de Luc Teissonnière et de Martial Guérin, et son avocat Rémy Nougier (g) avant l'ouverture du procès du double homicide de la scierie des Plantiers à la cour d'assises du Gard, le 24 janvier 2024 à Nîmes AFP

"J'entends que Luc et Martial discutent de me virer pour faute grave, sinon ça va coûter trop cher à l'entreprise. Puis Luc sort et me dit que j'ai pas dit bonjour et que je l'ai insulté. J'ai pété un plomb ! J'ai dit à Luc +Tu te fous de ma gueule ?+ Martial m'a dit, +tu es fou?+ J'ai pété un plomb, j'ai sorti mon arme, j'ai tiré dessus", raconte l'accusé, son visage juvénile semblant n'exprimer aucune expression.

"Tuer deux personnes, c'est horrible", consent Valentin Marcone, interrogé en fin d'après-midi par l'avocat général, Bertrand Baboulène, s'animant pour la première fois dans le box des accusés.

"On se sent sale. On se sent dégueulasse d'avoir tué deux personnes pour rien, d'être un meurtrier", poursuit-il, relancé par l'une de ses avocates, Me Florence de Prato.

La scierie des Plantiers, le 18 janvier 2024, où Luc Teissonnière et Martial Guérin ont été tués par leur collègue Valentin Marcone en mai 2021 AFP

Mais pas question pour lui de reconnaître la préméditation: "Si j'avais vraiment voulu tuer Luc, je serais parti dans la montagne, avec un silencieux, je connais toutes ses habitudes, et personne n'aurait rien vu", a insisté l'accusé, capable de toucher une cible "à un kilomètre".

Seul autre témoin vivant de ce drame, Vincent Amalric n'a pas oublié le face-à-face avec le tueur: "Valentin s'est mis face à moi. Je lui dit, +ne me tue pas+. Il me dit, +T'inquiètes, à toi je ne te ferai rien+. Les images, je les ai toujours. Je pensais que j'allais y passer".

Autre souvenir gravé chez le jeune homme: le calme du meurtrier. "Une fois qu'il a tué Luc et Martial, c'est comme si rien ne s'était passé. Il était calme, comme il était tous les jours".