"J'en ai vu deux fois": à Limoges, un congrès pour parler extraterrestres

"Les vaisseaux, j'en ai vu deux fois, je sais de quoi je parle": jusqu'à lundi, le Zénith de Limoges accueille un congrès visant à préparer l'arrivée des extraterrestres sur Terre, sous l'œil inquiet d'élus et d'associations.

Quelque 2.200 personnes venues de toute la France, pour certaines de l'étranger, se sont inscrites au "Symposium Exovision" organisé depuis samedi par l'ONG Alliances Célestes, moyennant 150 à 190 euros pour les trois jours - et 147 euros supplémentaires pour la soirée de gala finale.

"Ce rassemblement permet d'ouvrir les consciences", estime Dany, une participante interrogée par un correspondant de l'AFP à l'heure du déjeuner dans sa camionnette sur le parking de l'enceinte. "C'est une chance pour nous, en tant qu'individu, mais aussi pour la nation".

Cette femme de 70 ans, venue de Charente-Maritime, affirme avoir vu des vaisseaux "deux fois, dans les années 1990, en Bretagne et dans les Alpes". "Ce n'était pas une hallucination. Mais au niveau de l'Etat, tout est caché, camouflé. Il est temps que l'on parle des êtres qui nous entourent", ajoute-t-elle.

Plus loin, Simone, ancienne médecin psychiatre venue du Vaucluse, explique qu'elle "communique" avec des êtres d’autres planètes, à Arcturus, la lyre Alpha" et qu'elle est "proche des Pléaïdiens". "Arrêtez de juger, ouvrez-vous", lance-t-elle.

D'autres participants mettaient en avant leur "curiosité" ou leurs interrogations sur "le phénomène de la vie sur d'autres planètes".

Selon son site internet, l'ONG Alliance Célestes a pour but de "promouvoir une stratégie sérieuse de relations prévisibles entre êtres humains terrestres et des membres de civilisations de nature exobiologique extraterrestre, afin de faire profiter les deux parties d'une collaboration de nature humanitaire, philosophique, médicale, énergétique et technologique, sous l'égide d'une médiation équitable et efficace".

En amont de l'événement, des élus et associations, dont le vice-président du département de la Haute-Vienne Thierry Miguel et Infosectes Aquitaine, avaient alerté contre d'éventuelles "déviances" en pointant la présence d'intervenants "complotistes".

La préfecture, rappelant l'absence de "motif juridique" pour interdire un tel événement, avait indiqué que l'ONG organisatrice n'est pas classée dans les mouvements à tendance sectaire.

Le rassemblement a été placé sous la surveillance discrète des renseignements territoriaux.

"On est dans la religion ufologique, avec l'utilisation d'un vocabulaire scientifique. Il y a là-dedans beaucoup d'adeptes du New Age", commente Didier Pachoud, président du Gemppi (Groupe d'études des mouvements de pensée en vue de la protection de l'individu), association d'aide aux victimes de dérives sectaires. En mettant en garde contre les "chasseurs d'âmes et de portefeuilles".