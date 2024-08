Jésus, baleine, bacon et éoliennes: insolites d'une Amérique en campagne

A un peu plus de deux mois de l'élection présidentielle américaine, les candidats redoublent d'inventivité pour toucher les électeurs, sans crainte du ridicule, de l'imprudence ou de l'intime.

Comme en témoignent ces insolites de campagne, qui seront compilés de manière hebdomadaire par l'AFP jusqu'au 5 novembre, jour du scrutin.

Si Jésus dépouillait

Pour Donald Trump, "si Jésus-Christ descendait sur Terre et comptait les voix", il remporterait l'élection en Californie.

"En d'autres termes, si nous avions une personne honnête pour compter les voix", le candidat pourrait rafler l'Etat, qui a voté démocrate à chaque élection présidentielle depuis 1992.

"Vous pensez?" lui a répondu son intervieweur, l'ancienne star de la télévision américaine Dr Phil.

Tête de baleine

Après avoir appris qu'une baleine s'était échouée sur une plage, le désormais ex-candidat indépendant Robert F. Kennedy Jr s'est précipité sur les lieux pour la décapiter et ramener la tête du cétacé chez lui, selon sa fille. Elle avait raconté cette anecdote familiale, survenue dans les années 1990, au cours d'une interview de 2012 ayant ressurgi cette semaine.

Le neveu du président assassiné "JFK", qui s'est retiré vendredi dernier de la course à la présidentielle et a apporté dans la foulée son soutien à Donald Trump, avait déjà provoqué des haut-le-coeur plus tôt dans la campagne avec des échos animaliers.

Il a notamment révélé qu'un ver avait rongé une partie de son cerveau et qu'il avait jeté un ourson mort dans Central Park.

Passion gouttière

Montre-moi l'état de tes gouttières, je te dirai qui tu es.

Le colistier de Kamala Harris, Tim Walz, a affirmé dans une vidéo TikTok que l'état des gouttières d'une maison en disait beaucoup sur son propriétaire.

"J'essaye de ne pas être dans le jugement, mais quand je vois une gouttière bien entretenue, ça en dit long sur quelqu'un", avoue-t-il.

Pour l'arrivée de l'automne, le gouverneur du Minnesota offre même ses conseils bricolage: un "protège-gouttière", qui laisse passer l'eau mais pas les feuilles mortes.

Plus de vent, moins de bacon

Vous mangez moins de bacon? Pour Donald Trump, c'est la faute des éoliennes.

Lors d'un événement de campagne dans le Wisconsin, le candidat républicain a déroulé un argumentaire difficilement compréhensible faisant le lien entre la consommation de bacon et l'énergie éolienne.

"Vous savez cela a été causé par leur horrible énergie. Le vent... ils veulent du vent partout", a-t-il critiqué.

Pas de politique sans casser des oeufs

Un oeuf cassé à une seule main et c'est internet qui s'enflamme.

Dans une vidéo qui est devenue virale, la candidate démocrate Kamala Harris casse parfaitement un oeuf sur le bord d'un saladier simplement à l'aide de sa main droite.

Un talent qui a impressionné les internautes et semblé amuser la candidate, lorsqu'on l'a décrit comme une "pro" .