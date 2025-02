Jusqu'à 15 ans de prison requis contre le rappeur MHD, jugé en appel pour meurtre

Les rivalités entre cités l'inspiraient dans ses morceaux, mais pourraient le conduire en prison: jusqu'à quinze ans de réclusion ont été requis jeudi contre le rappeur MHD, jugé en appel pour meurtre et qui nie les faits.

A Créteil, devant la cour d'assises du Val-de-Marne et ses bancs garnis d'une petite cohorte de l'entourage du rappeur et de ses fans, l'avocat général a requis "entre douze et quinze" années de réclusion contre MHD.

Le rappeur français, de son vrai nom Mohamed Sylla, 30 ans, pionnier de l'"afro-trap" (un mouvement musical mêlant hip-hop et musiques africaines), est rejugé pour le meurtre de Loïc K. à l'été 2018, lors d'une expédition punitive dans un contexte de rivalités entre jeunes de deux cités parisiennes.

L'artiste comparaît libre à ce procès entamé le 18 février, comme deux de ses trois coaccusés qui ont fait appel et nient également leur présence sur le lieu du meurtre.

L'avocat général a considéré que l'"implication" de MHD dans ce crime "peut être aussi plus grande compte tenu d'un effet d'entraînement".

"Aucun des quatre (accusés) ici ne peut seul tuer Loïc, aucun ne l'aurait jamais fait", mais cela s'est produit "parce qu'on est dans l'enchaînement, dans le mimétisme de la violence", a-t-il développé, évoquant la "loi de la cité".

En septembre 2023, le rappeur avait été condamné par la cour d'assises de Paris à douze ans de prison. Le ministère public avait alors requis dix-huit ans de réclusion.

Jeudi, l'avocat général a précisé ne pas requérir la même peine qu'en première instance car le rappeur n'a "pas de casier judiciaire".

"Dernier coup"

En première instance, trois de ses coaccusés avaient été acquittés, et les autres condamnés à des peines allant de 10 à 18 ans d'emprisonnement pour leur implication dans le meurtre de Loïc K.

Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, ce jeune homme de 23 ans, provenant de la cité de la Grange aux Belles dans le nord-est de Paris, a été percuté non loin de là par une Mercedes, passé à tabac et lacéré de coups de couteaux par un groupe d'une dizaine d'individus d'une cité rivale, les Chaufourniers, aussi appelée la "cité rouge".

La victime est décédée quelques dizaines de minutes après le départ de ses agresseurs.

Concernant MHD, résident des Chaufourniers, "on a des images", a estimé l'avocat général pour qui le rappeur est l'un des individus identifiés par les enquêteurs sur la vidéo-surveillance.

MHD est "celui qui a porté le dernier coup" à la victime au sol, a aussi considéré le représentant de l'accusation.

Plusieurs témoins ont déclaré avoir vu le rappeur sur place, le reconnaissant à son survêtement Puma, marque "dont il était ambassadeur" à l'époque, et à ses cheveux et barbe blondis, a-t-il encore rappelé.

La Mercedes, retrouvée incendiée deux jours plus tard, lui appartient.

L'un des témoins qui a indiqué aux enquêteurs reconnaître le rappeur "n'a jamais vu MHD en vrai", a déploré son avocat Me Antoine Vey, estimant ainsi que des témoins "mentent" ou "se trompent" et que la "notoriété" du chanteur a pu alimenter la "rumeur" quant à sa "culpabilité". Il a plaidé l'acquittement.

"J'ai une image"

Sur son banc, MHD a troqué sa teinture blonde pour des cheveux et une barbe noirs, assortis à son col roulé sobre.

Mercredi, l'artiste a répondu calmement mais de manière confuse aux questions de la cour, revenant sur ses déclarations lors de l'enquête et de la première audience à plusieurs reprises.

"Je fais du rap, j'ai une image. Rap et poucave (dénoncer des gens, NDLR) c'est deux choses qui ne collent pas", a-t-il fini par lâcher.

Démentant toujours avoir été sur place au moment des faits et perdant son sang-froid à la mention d'un témoin qui l'a identifié mais n'est pas venu au procès, qu'il qualifie de "fou", le rappeur a cependant reconnu se sentir "responsable" en raison de la présence de son véhicule.

"Je tiens à dire que je suis désolé si je ne suis pas en mesure de jeter plus de lumière sur les personnes qui étaient présentes, je me sens aussi, entre guillemets, coupable de tous ces éléments", a-t-il conclu à la barre.

Le verdict est attendu vendredi.