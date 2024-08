La Californie accueille ses "pandassadeurs" chinois en grande pompe

Danses traditionnelles chinoises, dignitaires en costumes et enfants coiffés de bobs blancs bordés d'oreilles noires: la Californie a sorti le grand jeu diplomatique jeudi pour accueillir deux nouveaux pandas, les premiers à être envoyés par Pékin aux Etats-Unis depuis 21 ans.

Face à toute cette effervescence, Yun Chuan et Xin Bao semblaient loin de se douter de leur rôle hautement symbolique.

Après avoir parcouru plus de 11.000 kilomètres depuis la région montagneuse du Sichuan, ce mâle de quatre ans et cette femelle de trois ans sont désormais les stars incontestées du zoo de San Diego.

"Mes enfants ne voulaient voir que deux choses en Amérique: les orques et les pandas", sourit Guillaume Courcoux, un Franco-Suisse en vacances aux Etats-Unis avec ses deux fils et son épouse, après avoir vaincu la queue de plusieurs centaines de personnes. "Ils étaient très impressionnés."

Le gouverneur de l'Etat, Gavin Newsom s'est réjoui de cette "panda mania" et a officiellement déclaré le 8 août comme le "jour du panda" en Californie.

"Nous célébrons quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus riche que ces deux pandas", a lancé le démocrate. "Il s'agit de célébrer notre humanité commune et les choses qui nous rassemblent."

Il y a encore peu, le prêt de ces deux ambassadeurs à poils semblait loin d'être évident. Entre concurrence commerciale acharnée, désaccords sur Taïwan et les droits humains, les tensions entre la Chine et les Etats-Unis s'intensifient depuis plusieurs années.

Yun Chuan, un panda male au zoo de San Diego, le 8 août 2024, à Sand Diego Californie AFP

Au point que la traditionnelle "diplomatie du panda" menée par Pékin semblait menacée: dans les zoos de Washington, Atlanta ou Memphis, les prêts de pandas arrivaient à échéance sans que les accords soient renouvelés.

Mais lors d'un sommet entre Joe Biden et Xi Jinping en novembre, le président chinois a annoncé que Pékin poursuivrait sa coopération avec les Etats-Unis, symbole diplomatique fort qui sert aussi à soutenir la survie de cette espèce vulnérable.

Outre San Diego, les zoos de Washington et San Francisco doivent accueillir de nouveaux pandas d'ici l'an prochain.

"Avenir commun"

La Chine a offert ses premiers pandas aux Etats-Unis en 1972, sous Richard Nixon.

Elle a aussi su se servir de ces émissaires noir et blanc pour faire passer des messages: lorsque Barack Obama avait rencontré en 2010 le dalaï-lama, vu comme un leader indépendantiste par Pékin, elle avait rappelé deux "pandassadeurs".

Les visiteurs observent Xin Bao, une panda femelle au zoo de San Diego le 8 août 2024 à San Diego en California AFP

Le zoo de San Diego entretient lui un partenariat depuis trente ans avec les autorités chinoises. Il avait reçu deux pandas en 1996, qui avaient donné naissance à six petits en captivité. Mais tous avaient été renvoyés en 2019, conformément aux accords passés.

La structure se réjouit donc de pouvoir accueillir de nouveaux ursidés, capables d'attirer des milliers de visiteurs tout en soutenant la reproduction de l'espèce, notoirement difficile dans la nature: les femelles pandas ne sont fécondes que deux à trois jours par an.

"Nous sommes tous unis aujourd'hui autour d'un objectif commun: sauvegarder et protéger notre avenir commun", s'est réjoui Paul Baribault, le président de la San Diego Zoo Wildlife Alliance. "Pour que les gens soient en bonne santé, les écosystèmes doivent l'être aussi. Et pour que les écosystèmes soient en bonne santé, la faune et la flore doivent être en bonne santé."

Si les pandas ne sont plus menacés d'extinction, ils restent une espèce vulnérable. Il ne reste qu'environ 1.860 pandas à l'état sauvage dans le monde entier, selon l'organisation WWF.

Une personne avec une peluche de panda au zoo de San Diego, le 8 août 2024 à San Diego en Californie AFP

D'après le zoo, Yun Chuan est "doux, gentil et adorable". Le jeune mâle a été nommé d'après sa grand-mère, Bai Yun, qui faisait partie du premier couple de pandas prêtés à San Diego.

Xin Bao est elle une "introvertie délicate et pleine d'esprit". Son nom évoque la "prospérité" et "l'abondance".

"Nous espérons qu'elle portera chance à la Californie, à San Diego", a souhaité l'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, Xie Feng, en partageant une anecdote.

Deux enfants californiens lui ont écrit plusieurs lettres lui proposant d'échanger des ours bruns emblématiques de Californie contre des pandas.

"Je suis heureux de leur dire (...) que leur rêve s'est réalisé, même si vous ne nous avez pas envoyé de grizzlys", a-t-il conclu.