La Cour suprême américaine démonte les mécanismes des "ghost guns" ou "armes fantômes"

Un des "ghost guns", ou armes fantômes, car sans numéro de série, saisies par les forces de l'ordre et exposées par le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF), à Glendale en Californie, le 18 avril 2022

La plupart des juges de la Cour suprême américaine à majorité conservatrice se sont montrés mardi réticents à invalider la régulation des "ghost guns", ou armes fantômes, car dépourvues de numéro de série.

En 2022, afin de juguler la violence par arme à feu, le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF), l'agence fédérale compétente en la matière, a édicté une réglementation leur imposant les mêmes normes que pour les armes classiques.

Cette réglementation visait non pas à les interdire, mais à veiller à ce que la loi de 1968 sur les armes leur soit appliquée, en exigeant notamment un numéro de série et la vérification des antécédents judiciaires des acquéreurs.

Les autorités s'alarmaient d'une "prolifération" de ces armes vendues en pièces détachées ou à fabriquer chez soi au moyen d'imprimantes 3D.

Cette réglementation a permis d'endiguer "une crise de la sûreté publique", a affirmé à l'audience la conseillère juridique de l'administration Biden, Elizabeth Prelogar.

"Le marché des armes fantômes s'est pratiquement effondré après son entrée en vigueur", a-t-elle indiqué, soulignant que le principal argument de vente des distributeurs était la facilité à les monter et l'absence de numéro de série ou de vérification.

"La seule raison de chercher à se procurer une de ces armes à feu sans numéro de série et non traçables est soit d'être une personne non autorisée à détenir des armes soit de vouloir les utiliser pour commettre un crime", a assuré Mme Prelogar.

Mais pour Peter Patterson, l'avocat des propriétaires d'armes et des organisations militant pour le droit au port d'arme qui contestent cette réglementation, "l'ATF a outrepassé son autorité en sortant des limites fixées par le Congrès", notamment en "étendant la définition d'une arme à feu à des assemblages de composants qui ne sont pas des armes.

Les criminels préfèrent de loin s'approvisionner en armes de fabrication professionnelle, contrairement aux particuliers passionnés d'armes qui sont directement touchés par cette réglementation, a-t-il également argué.

"Percer un ou deux trous"

Le président conservateur de la Cour, John Roberts, a cependant exprimé son scepticisme sur la dimension récréative des "ghost guns".

"Si quelqu'un se donne la peine de percer un ou deux trous et de retirer le plastique, il ne va pas pour autant se dire qu'il a fabriqué l'arme, non ?", a-t-il objecté, estimant que cette expérience contrastait avec celle des mécaniciens amateurs qui réparent leur voiture pendant le week-end.

Un juge fédéral du Texas (sud) puis une cour d'appel réputée ultraconservatrice avaient donné raison aux plaignants en 2023, estimant que l'ATF avait outrepassé ses prérogatives et qu'un tel changement relevait du Congrès.

La Cour suprême des Etats-Unis au premier jour de sa nouvelle session, à Washington le 7 octobre 2024 AFP

La Cour suprême, par une majorité de cinq voix contre quatre, celles de deux juges conservateurs, dont son président, et des trois progressistes, a néanmoins suspendu cette décision, à la demande de l'administration Biden, le temps qu'elle statue elle-même.

En juin, sur un sujet similaire, l'interdiction par l'ATF des "bump stocks" (des crosses amovibles qui démultiplient la cadence de tir des fusils semi-automatiques et les convertissant de facto en mitraillettes), la Cour suprême s'était montrée sensible à l'argument d'un empiètement de l'agence fédérale sur les prérogatives du pouvoir législatif.

Les six juges conservateurs, contre l'avis des trois progressistes, avaient annulé le reclassement par l'ATF en 2018, sous l'administration Trump des "bump stocks" dans la catégorie des mitraillettes, interdites par une loi de 1934.

La Cour suprême doit se prononcer dans le dossier des armes "fantômes" d'ici la fin du premier semestre 2025.