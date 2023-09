La façade du Palais Garnier à Paris se mue en caverne signée JR

Après le Louvre, c'est la façade du Palais Garnier à Paris, sous des échafaudages pour travaux depuis plusieurs mois, qui se retrouve habillée d'une installation éphémère de l'artiste JR, représentant une caverne.

De Rio au Louvre, JR s'est fait un nom grâce à ses collages photographiques XXL déployés des favelas de Rio à Shanghai, de New York au Népal.

A Paris, le Français avait fait entrer 4.000 anonymes au Panthéon, en affichant leur portrait en noir et blanc à plusieurs endroits du bâtiment.

Mais c'est en éclipsant la Pyramide du Louvre en 2016 via un monumental trompe-l'oeil qu'il a assis définitivement sa popularité.

Cette nouvelle installation parisienne couvre la façade du Palais Garnier, monument historique qui est aussi l'une des deux scènes de l'Opéra de Paris avec l'Opéra Bastille.

"Laissant apparaître l'entrée d'une immense caverne ouvrant sur une perspective de roche et de lumière", cette oeuvre est une "évocation visuelle des origines du ballet et de l'opéra, lorsque le chant et la danse célébraient les divinités de la Grèce archaïque au sein de grottes aménagées à l'occasion de festivités", affirme l'institution dans un communiqué.

L'Opéra a annoncé également la projection d'extraits d'oeuvres lyriques et chorégraphiques sur cette façade, visibles depuis la place, pendant quatre soirées (9, 10 16 et 17 septembre).

Une seconde installation, un rideau de scène, est prévue en novembre.

Les travaux de restauration de la façade sont prévus jusqu'à fin 2024.