La femme poignardée à Lyon est sortie de l'hôpital

La jeune femme de confession juive poignardée samedi à son domicile à Lyon a quitté l'hôpital pour rentrer chez elle, a indiqué dimanche son avocat à l'AFP.

Ses blessures ont "nécessité des points de suture", a déclaré Me Stéphane Drai, précisant que sa cliente avait été entendue par les enquêteurs et avait déposé plainte lorsqu'elle se trouvait encore hospitalisée.

"Tant que les investigations n’ont pas été menées à leur terme, (...) bien évidemment on doit agir avec prudence et avec détermination", a-t-il souligné. "La police judiciaire va mener son enquête et en fonction de ça, on corroborera le caractère antisémite ou non" de l'agression, a-t-il ajouté.

Selon Me Drai, la victime, qui vit actuellement un contexte de "divorce", ne connaissait pas son agresseur. Ce dernier a sonné chez elle samedi en début d'après-midi et sans dire un mot, "lui a donné deux coups de couteau dans l’abdomen".

Un couteau a été retrouvé sur place, ainsi qu'une croix gammée sur la porte.

Le parquet de Lyon avait annoncé samedi l'ouverture d'une enquête du chef de "tentative de meurtre aggravée par la circonstance que le passage à l’acte pourrait être motivé par un mobile antisémite". Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade.

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) Auvergne Rhône-Alpes a dit samedi condamner "fermement l'agression", tout en appelant "tant à la raison qu’à la prudence" quant à son potentiel caractère antisémite.

L'annonce de l'agression a suscité de nombreuses réactions et condamnations, notamment de responsables politiques, ainsi que du diocèse de Lyon et du recteur de la mosquée de Lyon.

Le Parquet national antiterroriste, sollicité par l’AFP, a pour sa part indiqué procéder "à une évaluation de cette affaire, en lien avec les services saisis".

Depuis le 7 octobre, date du début du conflit entre Israël et le Hamas, "857 actes antisémites" ont été recensés, soit "autant en trois semaines" que sur "toute l'année écoulée", avait indiqué mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

