La montre du plus riche passager du Titanic atteint 1,175 million de livres aux enchères

Une montre en or retrouvée sur le corps du plus riche passager du Titanic a été vendue 1,175 million livres sterling (1,37 million d'euros) aux enchères samedi, un record pour un objet lié au célèbre navire, selon la maison de ventes britannique Henry Aldridge & Son.

Ce montant, déboursé par un acheteur américain, pulvérise l'estimation de 100.000 à 150.000 livres sterling (116.000 à 175.000 euros) publiée avant la vente.

Il dépasse le précédent record, pour un artefact du Titanic aux enchères, de 1,1 million de livres atteint en 2013 par un violon, selon la maison de ventes.

L'étui du violon a quant à lui été vendu samedi pour 360.000 livres sterling (420.000 euros) lors de la même vente que la montre.

Gravée des initiales JJA, celle-ci appartenait à l'homme d'affaires américain John Jacob Astor, mort à l'âge de 47 ans dans le naufrage du Titanic aux premières heures du 15 avril 1912.

Réputé être l'un des hommes les plus riches du monde à l'époque, avec une fortune de 87 millions de dollars, qui correspondrait à plusieurs milliards de nos jours, il avait sombré sur le navire après avoir vu sa nouvelle épouse, Madeleine, embarquer sur un canot de sauvetage.

Il a été décrit dans ses derniers instants fumant une cigarette en compagnie d'un autre passager, l'écrivain américain Jacques Futrelle, qui figurent tous deux parmi les 1.500 morts du Titanic.

Son corps a été retrouvé le 22 avril 1912, avec sa montre de poche en or de 14 carats.

"La montre a été complètement restaurée après avoir été rendue à la famille" de John Jacob Astor "et portée par son fils, ce qui en fait un morceau unique de l'histoire du Titanic et l'une des pièces les plus importantes de l'histoire de l'horlogerie relative au navire le plus célèbre du monde", souligne la maison de ventes.