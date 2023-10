La Réunion: un homme en garde à vue après avoir tué trois personnes dont sa mère et sa nièce

Un homme de 38 ans a été interpellé et placé en garde vue samedi après un périple meurtrier "rarissime et d'une ampleur peu commune" pour la Réunion, au cours duquel il a tué sa mère, sa nièce de 5 ans à l'arme blanche ainsi qu'un agent d'entretien d'une agence bancaire et blessé cinq personnes dont un membre du GIGN dans la commune de la Possession.

En fin d'après-midi, devant la presse, la procureure de la République de Saint-Denis, Véronique Denizot, a affirmé que "le mobile" de ces actes n'était "pas connu". Elle a écarté un mobile terroriste, en soulignant que l'homme n'était "pas radicalisé, pas fiché (dans les fichiers spécialisés) et n'avait pas prononcé de propos" laissant penser à une radicalisation.

Dans un premier temps, des témoins avaient rapporté qu'il aurait crié "Allah Akbar", ce qui n'est pas le cas, selon la procureure.

Au petit matin, le mis en cause s'est présenté au domicile de sa mère, âgée de 69 ans, et l'a tuée de "cinq coups de couteau, puis a poignardé la fillette", a-t-elle rapporté.

L'enfant avait été déposée chez sa grand-mère par son père avant qu'il ne parte à son travail, a-t-elle ajouté. A 6H30 (4H30 à Paris), alerté par des cris, un voisin, qui est également de la même famille, a tenté de porter secours aux victimes. Il s'est retrouvé face au suspect porteur "d'une arme importante, un sabre", mais n'a pas été blessé, a poursuivi Mme Denizot.

Evacuation d'un homme tué par arme blanche par un assaillant le 28 octobre 2023 à la Possession (La Réunion) AFP

Prenant la fuite à bord de son véhicule en direction du centre-ville de La Possession, il a percuté plusieurs personnes sur son trajet. Quatre au total dont une gravement: une personne faisant son jogging, une circulant à scooter, une autre qui rangeait ses courses dans son coffre sur le parking d'un supermarché et une dernière personne à moto... Aucune n'a son pronostic vital engagé, a-t-elle ajouté.

Le périple s'est achevé lorsque le suspect a percuté la moto, sa voiture stoppant devant une agence bancaire. Il est entré dans la banque qui n'était "pas encore ouverte au public", a poursuivi la procureure et a blessé grièvement un agent d'entretien. Ce dernier, âgé de 54 ans, devait décéder durant son transport à l'hôpital.

Autopsies en cours

L'homme a été interpellé à 9H00 (7H00 à Paris) lors d'une intervention des gendarmes du GIGN (Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale). Un des militaires a été blessé. L'importance de ses blessures n'a pas été précisée.

L'homme placé en gardé à vue, a indiqué la procureure, avait des "antécédents judiciaires anciens". "En 2008, il avait été impliqué dans des faits de violence, mais avait été dispensé de peine, de sorte que son casier judiciaire était vierge", a-t-elle dit.

Une enquête a été ouverte pour assassinats et tentative d'assassinats, et confiée à la section des recherches de Saint-Denis. Les autopsies des corps des victimes étaient en cours samedi.

Dans la matinée, sur les lieux de l'interpellation, la procureure avait relevé auprès de la presse que l'état physique et mental du mis en cause avait été jugé compatible avec son placement en garde à vue.

Selon le préfet de la Réunion, Jérôme Filippini, 70 militaires de la gendarmerie avaient été engagés. Ce sont "16 personnes au titre du GIGN qui ont finalisé l’interpellation", a-t-il précisé, tandis qu'une trentaine de sapeurs-pompiers avaient été mobilisés.

Une cellule d’assistance psychologique a été activée et un centre d'accueil des personnes impliquées devait être ouvert au sein même de l’Hôtel de ville, les faits ayant provoqué un grand émoi localement.

Mme Denizot avait évoqué dès le matin "un drame d’une ampleur exceptionnelle et rarissime" pour la Réunion. Présent à ses côtés devant la presse dans l'après-midi, le commandant des gendarmes de La Réunion, le colonel Frédéric Labrunye, a également évoqué des faits "rarissimes et d'un ampleur peu commune" pour l'île.

La procureure a annoncé qu'elle ferait un nouveau point dimanche.