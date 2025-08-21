La roche reste instable au lendemain d'un éboulement mortel en Haute-Savoie

Une route surélevée dans la vallée de l'Arve à Passy, le 24 avril 2025 en Haute-Savoie

Des opérations sont en cours jeudi pour stabiliser la roche, encore instable au dessus de la route nationale près de Chamonix, où une chute de rochers a tué un jeune pompier de la Somme et sa compagne en vacances.

Sur la paroi qui surplombe la route, des équipes en rappel ont été aperçues jeudi sous un ciel bien gris.

"Ce sont des géologues qui auscultent la paroi, qui essaient de déterminer le lieu de départ du ou des blocs rocheux tombés sur la voie, et de voir si d'autres failles existent (...) et créent un risque d'éboulement à venir", explique le secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie David-Anthony Delavoët.

"Des sondages ont lieu car le terrain reste très instable", soulignent les services de l'Etat.

Il était environ 18H00 mercredi quand "un rocher de taille importante", selon la préfecture, s'est détaché et est tombé sur la voiture d'une famille de vacanciers en contre-bas, tuant les deux passagers à l'arrière, 23 ans tous les deux.

Fichier vidéo Le jeune homme était pompier volontaire dans sa commune de Oisemont, dans la Somme, où un hommage privé est prévu à la caserne. Sa petite amie était assise à ses côtés.

Ses parents se trouvaient à l'avant. Plus gravement blessé, le conducteur de 54 ans a été hospitalisé à Annecy, et la mère du même âge transportée à l'hôpital de Sallanches.

"Pas de risque zéro"

La ministre déléguée à l'Egalité entre les femmes et les hommes Aurore Berger, en déplacement dans la région, s'est rendue sur place pour présenter, au nom du gouvernement, ses condoléances à la famille et rendre hommage aux services de secours.

L'accident est survenu sur la portion descendante de la RN 205, voie d'accès entre l'autoroute A40, Chamonix et le Tunnel du Mont Blanc, pourtant équipée de filets de sécurité.

"Il est illusoire d'imaginer qu'on puisse avoir un risque zéro sur ces routes, on a des centaines, voire des milliers, de kilomètres de routes de montagne en France. Tout ne peut pas être protégé, y compris des axes qui pourtant sont très fréquentés, comme cette route nationale", observe auprès de l'AFP Ludovic Ravanel, géomorphologue et directeur de recherches au CNRS.

Selon le capitaine Nicolas Martin, adjoint du chef de groupement Arve-Mont-Blanc, sur le terrain mercredi, le bloc, qui "a chuté de haut", est tombé sur le véhicule et a éjecté des débris au sol, sans que l'on puisse dire dans l'immédiat si d'autres sont tombés avant.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer le déroulement précis des faits.

"Ce drame nous bouleverse d'autant plus que la sécurité est la priorité permanente des équipes ATMB. Nous mettrons tout en œuvre pour comprendre les circonstances de cet accident", a déclaré Erwan Le Bris, directeur général du concessionnaire Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc, en charge de l'exploitation de la route, cité dans un communiqué.

La zone de l'accident est fermée "jusqu'à nouvel ordre", précise ATMB.

L'accès à Chamonix reste toutefois possible, avec des ralentissements, le viaduc des Egratz ayant été ouvert à la circulation dans les deux sens.

Impact climatique

"La préfète de la Haute-Savoie a pris l'interdiction de circulation sur cette route le temps que le travail d'expertise soit réalisé, l'évaluation du risque faite et le cas échéant des mesures de protection demandées et réalisées par l'exploitant", a précisé David-Anthony Delavoët.

"Les conditions d'expertise sont rendues difficiles par la météo puisqu'il pleut depuis hier (mercredi) soir", a-t-il ajouté. Les intempéries font également "évoluer l'analyse" des experts.

L'accident est survenu dans un "secteur très fracturé, avec une roche peu saine", selon Ludovic Ravanel. Même si "le lien direct est difficile à démontrer", le drame a eu lieu "après dix jours de canicule et au premier jour de précipitations significatives", relève le chercheur.

Or, "la sécheresse a pour effet d'assécher les fractures au niveau des parois et, paradoxalement, les fractures sèches tiennent moins que quand elles ont une certaine humidité, explique-t-il. Quand derrière il y a des précipitations significatives, ça produit des pressions dans les fissures qui peuvent déloger les blocs."