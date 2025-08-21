L'Anglaise doyenne de l'humanité fête ses 116 ans

Le
21 Aoû. 2025 à 09h37 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Photo prise et publiée par Hallmark Care Homes le 21 août 2024 de la doyenne de l'humanité, Ethel Caterham, célébrant son 115e anniversaire à Lightwater, au sud-ouest de Londres

Photo prise et publiée par Hallmark Care Homes le 21 août 2024 de la doyenne de l'humanité, Ethel Caterham, célébrant son 115e anniversaire à Lightwater, au sud-ouest de Londres

Hallmark Care Homes/AFP/Archives
george archer
Partager 2 minutes de lecture

La doyenne du monde, la Britannique Ethel Caterham, fête jeudi ses 116 ans, a annoncé la maison de retraite dans laquelle elle vit.

Née le 21 août 1909 dans un village du Hampshire, dans le sud de l'Angleterre, Ethel Caterham est devenue la doyenne de l'humanité début mai après le décès de la nonne brésilienne Inah Canabarro Lucas à l'âge de 116 ans.

Elle vit dans une maison de retraite du Surrey, un comté au sud de Londres.

"Ethel a une nouvelle fois choisi de ne pas accorder d'interviews, préférant passer la journée tranquillement avec sa famille pour qu'elle puisse en profiter à son rythme", a indiqué un porte-parole de la maison de retraite.

La supercentenaire et sa famille sont "reconnaissants pour tous les gentils messages et l'intérêt manifesté à son égard", a précisé la même source.

Photo prise et publiée par Hallmark Care Homes le 21 août 2024 de la doyenne de l'humanité, Ethel Caterham, célébrant son 115e anniversaire à Lightwater, au sud-ouest de Londres

Photo prise et publiée par Hallmark Care Homes le 21 août 2024 de la doyenne de l'humanité, Ethel Caterham, célébrant son 115e anniversaire à Lightwater, au sud-ouest de Londres

Hallmark Care Homes/AFP/Archives
george archer

Ethel Caterham est le dernier sujet vivant du roi Édouard VII, dont le règne s'est achevé en 1910.

Elle est aussi la Britannique la plus âgée de tous les temps, selon la base de données Oldest in Britain.

L'année dernière, elle avait reçu une lettre du roi Charles III la félicitant d'avoir atteint cette "étape remarquable".

Société
ROYAUME-UNI

Dans le même thème - Société

Photographie d'une route surélevée de la vallée d'Arve à Passy le 24 avril 2025. Deux jeunes d'une vingtaine d'années, circulant en voiture, ont été tués près de cette commune lors d'un éboulement sur la RN205 le 20 août 2025
International

Eboulement mortel en Haute-Savoie: la roche reste instable, opérations de sécurisation en cours

Erik Menendez (c) et son frère Lyle (g), devant un tribunal à Beverly Hills, le 12 août 1991
Société

La libération des frères Menendez examinée en commission judiciaire

Vue aérienne de l'église en bois de Kiruna lors de son déplacement, à Kiruna, en Suède, le 19 août 2025
Société

Suède: une église historique en bois rouge arrive à son nouvel emplacement

51.50853, -0.12574

À la une

International

L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza

International

Ukraine: vers un soutien aérien américain et des troupes européennes au sol?

Sport

AfroBasket 2025 en Angola: le Mali et le Sénégal, premiers qualifiés en demi-finales

Afrique

Présidentielle au Cameroun: la validité de la candidature de Paul Biya contestée par un autre candidat

International

Un Français emprisonné en Russie fait l'objet d'une enquête pour espionnage

Afrique

Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire: les parrainages, une bataille aux allures de pré-campagne

International

Thaïlande: la Première ministre suspendue témoigne à son procès en destitution

Afrique

RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?

TERRIENNES

Mondial de rugby : l'Américaine Ilona Maher, force de frappe du sport féminin