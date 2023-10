L'artiste Tadashi Kawamata orne d'un nid de chaises la façade d'un immeuble à Paris

Un amas de chaises en bois rustique dégouline du troisième étage: l'artiste japonais Tadashi Kawamata, spécialiste des créations in situ et engagé dans une démarche écoresponsable, orne d'un de ses "nids" la façade d'un immeuble chic du centre de Paris.

Cette construction insolite pour la galerie Liaigre, salon d'exposition de décoration d'intérieur de luxe, souligne la relation entre l'art et l'architecture et interroge le public sur "une utilisation différente des meubles", explique M. Kawamata à l'AFP.

L'oeuvre est d'ailleurs le produit d'un don de quatre tonnes de meubles anciens par l'association Emmaüs.

L'emplacement a également toute son importance, situé rue du Faubourg Saint-Honoré, à deux pas du palais de l'Elysée, l'artiste japonais installe son oeuvre au coeur d'un "centre de pouvoir" pour amplifier son écho.

Cet amas en façade, M. Kawamata le qualifie de "parasite", mais une partie cachée à l'intérieur du bâtiment crée une rupture avec "le chaos" extérieur et offre la possibilité au visiteur d'entrer dans l'intérieur du "nid".

Une obsession de l'artiste héritée de la mythologie japonaise, où l'installation d'un nid d'oiseau dans un immeuble est "signe de protection", fait-il valoir.

L'oeuvre "Nid à Liaigre" de l'artiste japonais Tadashi Kawamata installée sur la façade d'un immeuble accueillant la galerie Liaigre, le 6 octobre 2023 à Paris AFP

Tadashi Kawamata est l'auteur de plusieurs centaines d'oeuvres in situ en France et dans le monde, de Montréal à Tokyo, en passant par New York, Barcelone, mais aussi le centre Pompidou de Metz ou les bords de Loire à Nantes.

Ses oeuvres provoquent toujours des réactions fortes: "Soit les gens adorent, soient ils détestent", plaisante le plasticien.

Éphémère, la structure restera visible sur la galerie jusqu'au 31 octobre.