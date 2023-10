L'auteur de la tuerie du Maine retrouvé mort, les habitants "soulagés"

Après une gigantesque chasse à l'homme, les habitants du Maine se disent "soulagés" samedi, l'auteur de l'une des pires tueries de ces dernières années aux Etats-Unis ayant été retrouvé mort la veille, les autorités indiquant qu'il s'était suicidé.

Armé d'un fusil semi-automatique Robert Card avait ouvert le feu mercredi soir dans un bowling de Lewiston, puis une dizaine de minutes plus tard, dans un bar-restaurant de cette ville de 36.000 habitants, tuant 18 personnes et faisant 13 blessés.

"A 19H45 hier soir, M. Card a été retrouvé mort des suites d'une blessure par balle qu'il s'est lui-même infligé", a affirmé samedi matin Michael Sauschuck, responsable de la sécurité publique du Maine, lors d'une conférence de presse.

Le corps de ce réserviste de l'armée de 40 ans a été découvert dans un semi-remorque sur le parking d'un site de recyclage près d'une rivière à Lisbon Falls, à une vingtaine de minutes de Lewiston.

En tout, la police a récupéré trois armes à feu, deux près du corps de Robert Card et une dans sa voiture qui était stationnée dans les environs.

Des officiers de police bloquent les rues à Lewiston dans le Maine, le 27 octobre 2023 AFP

Sept personnes ont perdu la vie dans le bowling, huit dans le bar-restaurant et trois blessés ont succombé à l'hôpital.

Les victimes sont âgées de 14 à 76 ans. Parmi elles, un père et son fils de 44 et 14 ans, et un couple de 73 et 76 ans.

Les autorités ont indiqué ne pas être pour le moment en mesure de dire quand le suspect a mis fin à ses jours, ni de déterminer un motif pour ses actes.

Les photos, noms et ages des 18 personnes tuées dans la tuerie dans le Maine, le 25 octobre 2023, diffusées avec l'accord des familles par la police de l'Etat du Maine Maine State Police/AFP

Elles ont néanmoins souligné que Robert Card souffrait de problèmes de santé mentale, ce qui constitue un élément important de leur enquête.

Soulagement

La découverte macabre a mis fin à une traque de deux jours, marquée par le confinement des habitants de la deuxième plus grande ville du Maine, dans le nord-est des Etats-Unis.

Guadalupe Hursh, résidente de Lewiston, a confié samedi matin à l'AFP être "soulagée" par cette issue. "Le seule chose que je peux dire est que nous avons besoin de davantage d'aide centrée sur la santé mentale".

"Je suis contente qu'il soit mort", a lancé de son côté Danica (qui n'a pas souhaité donner son nom de famille) avouant avoir eu "très peur" lorsque le tireur était en fuite.

Le principal suspect de la tuerie du Maine, Robert Card, sur une photo diffusée par la police de Lewiston Lewiston Maine Police Department/AFP/Archives

Ecoles et commerces avaient fermé leurs portes après la tragédie. La ville vivant au rythme du ballet incessant des voitures de police. L'avis de confinement a été levé dès vendredi après-midi.

"C'est vraiment effroyable ce qu'il s'est passé et cela va prendre du temps pour revenir à notre vie d'avant", a poursuivi Danica. "C'est une petite ville. Cela n'arrive pas ici ce genre de choses".

Cette tuerie est la pire aux Etats-Unis depuis celle de l'école d'Uvalde au Texas, où un tireur avait abattu 19 enfants et deux enseignantes en mai 2022.

Épidémie de violence armée

Déplorant "deux jours tragiques", Joe Biden a indiqué vendredi dans un communiqué qu'il "continuerait à faire tout ce qui est en (son) pouvoir pour mettre fin à cette épidémie de violence armée".

"La communauté de Lewiston - et tous les Américains - ne méritent rien de moins", a-t-il ajouté.

Le président américain avait demandé dès jeudi au Congrès d'adopter "une interdiction des armes d'assaut" - énième appel du genre par le démocrate, malgré une majorité introuvable depuis des décennies pour un tel changement de législation.

Une pancarte "Lewiston forte" dans la ville de Lewiston dans le Maine, le 27 octobre 2023 AFP

Le pays paie un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur son territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Les Etats-Unis comptent davantage d'armes individuelles que d'habitants.

Hors suicides, plus de 15.000 personnes sont mortes dans des violences par armes à feu depuis le début de l'année dans le pays, selon l'association Gun Violence Archive (GVA).

Le Maine est l'un des Etats avec le taux d'homicide par habitant le plus faible, et les 18 morts de mercredi sont supérieurs, selon l'association Everytown, à la moyenne annuelle d'homicides par arme à feu dans l'Etat.