Le braqueur Rédoine Faïd transféré de sa prison de Vendin-le-Vieil à celle de Condé-sur-Sarthe

Le
21 Aoû. 2025 à 15h48 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Croquis d'audience de Rédoine Faïd le 5 septembre 2023, lors de son procès à Paris

Croquis d'audience de Rédoine Faïd le 5 septembre 2023, lors de son procès à Paris

AFP/Archives
Benoit PEYRUCQ
Partager 2 minutes de lecture

Le braqueur multirécidiviste Rédoine Faïd, à l'isolement depuis plus de dix ans, a été transféré jeudi par hélicoptère de sa prison ultra-sécurisée de Vendin-le-Vieil (Pas-de Calais) vers celle de Condé-sur-Sarthe (Orne), a appris l'AFP auprès de son avocate et d'une source syndicale.

Son transfert, révélé en premier par Ici Nord, intervient un mois après que la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Douai a confirmé la décision d'une juge de Béthune ordonnant à l'administration d'assouplir ses conditions de détention.

La justice avait relevé que sa détention à l'isolement à Vendin étaient "contraires à la dignité humaine" de par "leur combinaison, leur durée et l'absence de perspectives concrètes et objectifs réalisables".

La cour avait donné un mois à l'administration pénitentiaire pour les assouplir.

Cependant avec ce transfert à Condé-sur-Sarthe, prison jumelle de Vendin, "j'ai davantage le sentiment qu'on cherche à aggraver ses conditions de détention plutôt qu'à les améliorer", a regretté auprès de l'AFP Me Salomé Cohen, l'avocate de Rédoine Faïd.

Il a été également placé à l'isolement dans sa nouvelle prison, selon elle.

Véritables forteresses high-tech, Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe sont les deux premières prisons à avoir été sélectionnées pour accueillir les plus gros narcotrafiquants de France. Près de 90 détenus de cette catégorie ont déjà été transférés à Vendin depuis fin juillet.

"On a surtout cherché à mettre en scène son transfèrement par hélicoptère pour encore une fois faire état d'une démonstration de force du ministère de la Justice", a estimé Me Cohen.

"Il s'agit encore une fois d'une pirouette de l'administration pénitentiaire pour échapper à la décision de la cour d'appel de Douai et à l'humanité dont pouvait faire preuve la juge d'application des peines", a-t-elle ajouté.

Agé de 53 ans, le braqueur avait fait de multiples recours contre ses conditions de détention, faisant valoir qu'elles entraînaient une "détérioration de son état de santé physique et psychique causée par un isolement sensoriel et social", citant le manque de lumière du jour, le manque d'exercices appropriés, de contacts humains et d'éveil sensoriel.

Surnommé le "roi de la belle", Rédoine Faïd a été condamné en octobre 2023 à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris, pour sa spectaculaire évasion par hélicoptère de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en juillet 2018. Il purgeait déjà des peines pour des braquages, dont l'un a coûté la vie à une policière municipale, et une précédente évasion en 2013.

Sa date de fin de peine est actuellement fixée au 17 août 2057.

Société
FRANCE

Dans le même thème - Société

Une route surélevée dans la vallée de l'Arve à Passy, le 24 avril 2025 en Haute-Savoie
Société

La roche reste instable au lendemain d'un éboulement mortel en Haute-Savoie

La Seine à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, le 14 août 2025, au lendemain de la découverte de quatre corps dans le fleuve
Société

Corps retrouvés dans la Seine à Choisy-le-Roi: une deuxième garde à vue

Une route surélevée dans la vallée de l'Arve à Passy, le 24 avril 2025 en Haute-Savoie
Société

Eboulement mortel en Haute-Savoie: la roche reste instable, opérations de sécurisation en cours

50.63297, 3.05858

À la une

Afrique

RD Congo: les États-Unis dénoncent d'"horribles exactions contre les civils" et demandent le respect du cessez-le-feu

International

L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza

International

Ukraine: vers un soutien aérien américain et des troupes européennes au sol?

Afrique

Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire: les parrainages, une bataille aux allures de pré-campagne

Afrique

Présidentielle en Côte d’Ivoire : Jean-Louis Billon rompt avec Tidjiane Thiam et veut être candidat de "l'alternative"

Afrique

Génocide des Tutsi au Rwanda: des juges françaises ordonnent un non-lieu pour Agathe Habyarimana

International

Un Français emprisonné en Russie fait l'objet d'une enquête pour espionnage

Afrique

Ticad 2025: économie, nourriture, formation... Comment le Japon investit en Afrique

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?

TERRIENNES

Mondial de rugby : l'Américaine Ilona Maher, force de frappe du sport féminin