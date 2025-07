Le commerçant à l'origine d'un incendie dans l'Aude placé en détention

Un commerçant ambulant qui transportait un barbecue mal éteint dimanche sur l'autoroute a été mis en examen et placé en détention provisoire mardi après avoir déclenché par négligence un important incendie dans l'Aude, un territoire frappé par la canicule et la sécheresse.

L'homme de 33 ans "a été mis en examen par le juge d'instruction dans le cadre de l'information judiciaire qui a été ouverte au tribunal judiciaire de Narbonne, principalement pour des faits d'incendie involontaire ayant détruit le massif forestier", a déclaré le procureur de la République de Narbonne, Eric Camous.

"Il a été placé en détention provisoire, pour une durée de quatre mois, le temps des investigations", a précisé le magistrat à des journalistes.

Fichier vidéo L'incendie a brûlé 400 hectares dans les Corbières, près de la commune de Bizanet. Le feu est parti dimanche vers 16H00 d'un barbecue que le commerçant ambulant et traiteur transportait sur une remorque, alors qu'il circulait sur l'autoroute Toulouse-Narbonne, au retour d'un mariage. Il a été interpellé trois heures plus tard et placé en garde à vue.

Le procureur a précisé que le conducteur, qui a reconnu les faits et exprimé des regrets, encourt une peine de trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.

Sans permis ni assurance

Il conduisait en outre sans permis, son véhicule n'est pas assuré et il a été déjà condamné pour conduite sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.

Quand il a vu de la fumée derrière son véhicule, il s'est arrêté, a tenté de l'éteindre, puis a alerté les pompiers. A leur arrivée, pompiers, gendarmes et agents de l'ONF ont constaté que le tourne-broche du barbecue était en flammes, selon le procureur.

Les "projections de braise ont provoqué plusieurs départs de feu. Ceux-ci avaient été certainement alimentés par la vitesse du véhicule et la chaleur", a-t-il ajouté.

L'incendie, provoqué par plusieurs départs de feu sur 12 km, a engendré l'évacuation d'un camping, d'une abbaye et d'habitations ainsi que la fermeture de l'autoroute A61 pendant plusieurs heures.

Pompiers blessés

Au plus fort de l'incendie, 600 pompiers venus de douze départements ont été mobilisés. Neuf d'entre eux ont été blessés au cours de l'intervention et hospitalisés.

Lors de la conférence de presse du procureur, à laquelle il participait également, le préfet de l'Aude Christian Pouget a souligné l'importance des "patrouilles prépositionnées" de pompiers et gendarmes dans les départements à haut risque comme l'Aude, estimant qu'elles avaient "certainement évité des feux encore plus importants", grâce à "des premières interventions très rapides".

Plus tôt mardi, en déplacement sur les lieux du sinistre dans l'Aude, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur François-Noël Buffet a pointé "les comportements qui nuisent" à la préservation de l'environnement et des vies humaines, estimant qu'ils "méritent une sanction".

"Le fait volontaire est bien sûr condamnable, mais la négligence elle-même n'est pas acceptable", a-t-il martelé, mettant en avant que 90% des feux sont d'origine humaine.

L'incendie est maîtrisé depuis lundi mais il reste des fumerolles, "potentiels redémarrages de certains foyers" qui sont surveillés mardi, a précisé le ministre, en saluant "la réactivité" et le "professionnalisme" des sapeurs pompiers venus de douze départements.