Le corps d'une mère de famille disparue à Marseille retrouvé, son amant mis en examen

Mélodie Mendes da Silva, mère de famille de 34 ans, avait disparu début novembre à Marseille. Un corps, "très vraisemblablement" le sien, a été retrouvé après les aveux de son meurtrier présumé, son amant, un homme de 40 ans mis en examen vendredi soir pour "assassinat".

"Un individu âgé de 40 ans, en contact très étroit avec la disparue avant les faits", a été placé en garde à vue mercredi, avait précisé le parquet de Marseille dans un premier communiqué vendredi, confirmant une information de BFMTV.

Dans un second communiqué, en fin de soirée, le parquet a précisé que l'homme, qui a expliqué l'avoir tuée par balles, a été mis en examen pour assassinat et "placé en détention provisoire".

Après avoir d'abord contesté les faits ou gardé le silence, l'homme avait finalement reconnu avoir tiré à plusieurs reprises sur Mélodie Mendes da Silva, "dans le cadre d'une relation extra-conjugale tumultueuse", selon les termes du parquet.

L'amant de la victime avait ensuite amené les enquêteurs "sur la scène de crime", au col de l'Espigoulier, sur la commune proche de Gémenos, où "un corps de femme, correspondant très vraisemblablement" à celui de la disparue, a été découvert.

Mélodie Mendes da Silva, esthéticienne, mère de deux enfants, avait quitté son logement situé dans le centre de Marseille le vendredi 3 novembre vers 18h00. Elle n'avait plus donné aucun signe de vie auprès de sa famille depuis.

La préméditation en question

Au cours de sa garde à vue, l'amant avait confirmé que l'arme retrouvée lors de la perquisition était celle qu'il avait utilisée le soir des faits. L'enquête s'était dirigée vers lui grâce à des recoupements de téléphonie et au recueil de témoignages.

Si le parquet l'a donc mis en examen pour assassinat, ce qui suppose une préméditation, le meurtrier présumé a lui contesté "toute intention criminelle et préméditation", a rapporté le parquet.

Une autre personne, appartenant à l'entourage de l'amant, avait également été placée en garde à vue. Elle aussi a été mise en examen vendredi soir, pour "non dénonciation de crime", et placée sous contrôle judiciaire.

A la suite de la disparition de Mme Mendes da Silva, une marche avait été organisée, le 18 novembre à Marseille, par ses proches, afin d'alerter l'opinion. "On aimerait au moins en savoir un peu plus. C'est mes enfants qui me font tenir, c'est là où je prends mes ressources", avait alors déclaré son compagnon, totalement mis hors de cause, selon l'avocate de ce dernier, Me Mathilde Dumoulin, vendredi, auprès de l'AFP.

Initialement ouverte pour "recherche des causes de la disparition", l'enquête avait été requalifiée le 17 novembre pour "enlèvement, séquestration ou détention arbitraire".

En moyenne, un féminicide survient tous les trois jours en France. En 2022, 118 femmes avaient été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.

Au total, cette même année, 244.300 victimes de violences conjugales, en grande majorité des femmes, avaient été recensées par les forces de l'ordre, une hausse de 15% par rapport à 2021 interprétée par les associations comme le signe d'une meilleure prise en compte de leur parole.