Le feu de l'Aude est sous contrôle mais pas encore éteint

Des terres brûlées après l'incendie près de Fontjoncouse, dans l'Aude, le 8 août 2025

Les pompiers ont entamé samedi un cinquième jour de lutte contre l'incendie qui a ravagé 17.000 hectares dans le massif des Corbières, dans l'Aude, alors qu'une vigilance orange canicule pourrait créer un terrain favorable à la réactivation du feu.

Fixé depuis jeudi soir, la mission du millier de pompiers toujours mobilisés est désormais de surveiller les 90 km de lisières et parer à toute reprise, alors que les autorités redoutent un retour de la tramontane, ce vent chaud et sec qui avait attisé les flammes les premiers jours.

L'incendie ne sera pas "déclaré éteint avant plusieurs jours", a prévenu Christian Pouget, préfet de l'Aude, ajoutant qu'"il y a encore beaucoup de travail".

Après avoir dû quitter leur logement dans la précipitation mardi, les dernières personnes évacuées ont été autorisées vendredi soir à regagner les 15 villages impactés par l'incendie, le plus important depuis un demi-siècle sur l'arc méditerranéen.

Plus d'une trentaine de maisons ont été endommagées ou détruites et plus d'une centaine de foyers restent sans électricité dans le village de Fontjoncouse.

Le bilan humain n'a pas évolué depuis mercredi. Une femme est morte dans sa maison de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, le plus touché par le feu, une autre habitante est grièvement brûlée. Quatre personnes ont été légèrement blessées.

Dans les rangs des pompiers, dix-neuf ont été blessés, dont un a subi un traumatisme crânien.

"Les pompiers vont faire le maximum, avant le retour de la tramontane" ce weekend, a déclaré à l'AFP la présidente du conseil départemental de l'Aude, Hélène Sandragné, ajoutant: "C’est un soulagement que le feu soit fixé mais une vigilance absolue reste de mise".

Parti vers 16H00 de la commune de Ribaute, à une quarantaine de kilomètres de Narbonne et de Carcassonne, l'incendie a parcouru 17.000 hectares de végétation, dont 13.000 ont brûlé, depuis mardi après-midi, selon la sécurité civile.

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a démarré sur le bord d'une route. Le parquet de Carcassonne a indiqué à l'AFP ne pas connaître encore son origine.