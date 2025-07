Le feu à Marseille en "très nette régression", l'évaluation des dégâts commence

Le violent incendie qui a menacé Marseille mardi, dopé par une longue canicule et un mistral violent, est en "très nette régression" mercredi matin, selon le préfet, même s'il n'est toujours pas fixé, et la phase d'évaluation des dégâts a commencé, avec au moins 10 maisons détruites.

"Le feu est en très nette régression mais il est évident que sur un feu aussi impactant, sur autant de surface, il peut y avoir de nouveaux départs, des sauts, des fumerolles", a insisté le préfet des Bouches-du-Rhône, Georges-François Leclerc, lors d'un point presse au PC sécurité installé dans les quartiers Nord à Marseille.

"La progression du feu est arrêtée, nous sommes à 750 hectares" touchés, a ajouté le vice-amiral Lionel Mathieu, chef du bataillon des marins-pompiers de la deuxième ville de France. Et 700 pompiers sont toujours mobilisés.

Fichier vidéo A ce stade, 70 maisons ont été "atteintes" et 10 ont été totalement détruites et "nous sommes en train de réfléchir ensemble, dès que nous aurons le bilan bâtimentaire, à une aide aux victimes", a indiqué le préfet.

Face à cette amélioration, les 15.000 habitants du 16e arrondissement ont été déconfinés tôt dans la matinée. Ils avaient été confinés mardi vers 16h00 alors que le feu arrivait sur leur quartier, tous prévenus sur leurs téléphones par le système FR.alert.

Plus tôt mercredi, les autorités avaient évoqué une "réactivation du feu" dans la nuit du côté des Pennes-Mirabeau, cette commune limitrophe de Marseille au nord, d'où était parti mardi en fin de matinée cet incendie, après un feu de véhicule.

Le nuage de fumée d'un incendie près de la Plage des Corbières à Marseille, le 8 juillet 2025 AFP

Si le ciel est redevenu bleu mercredi matin dans la cité phocéenne, une odeur de brûlé persiste. Le mistral s'est considérablement calmé mais les autorités craignent une reprise des bourrasques à la mi-journée.

Aucune information sur la qualité de l'air n'était disponible mercredi, en raison de "l'évacuation du centre de données", indique AtmoSud.

"Eté à haut risque"

Le panache de fumée dégagé avait provoqué la veille une concentration en particules fines dix fois supérieure aux normes sur Marseille et s'étendait en mer sur une centaine de kilomètres, selon les images satellites.

Le nuage de fumée d'un incendie près de la Plage des Corbières à Marseille, le 8 juillet 2025 AFP

Et un vent de panique avait gagné le nord de la ville: "J'ai essayé d'éteindre au maximum le feu dans le jardin, les haies et compagnie. Et bon, quand j'ai réussi à éteindre, j'ai vu que la maison de mon voisin prenait feu. Avec la chaleur, je ne pouvais plus rester. Donc, je me suis complètement arrosé, j'ai pris ma voiture et je suis descendu", a témoigné auprès de l'AFPTV Djamel Yahiaoui, retraité de 56 ans habitant l'Estaque.

Ces feux virulents dans le sud du pays en tout début d'été inquiètent.

"Il y a tout lieu de penser qu'on va vers un été à haut risque", avait averti Bruno Retailleau mardi soir, à Marseille. 400 personnes au total ont été évacuées face à cet incendie, dont les 71 résidents d'un Ehpad aux Pennes-Mirabeau, selon le ministre de l'Intérieur.

De fait, les conditions météo, canicule et végétation desséchée, rendent ce début d'été particulièrement dangereux: rien que mardi, les pompiers des Bouches-du-Rhône sont intervenus à 40 reprises sur des incendies ou départs de feu mardi, un chiffre "exceptionnel", six fois plus élevé qu'en moyenne.

Le ministre a appelé au civisme, rappelant que neuf incendies sur dix sont d'origine humaine.

Fichier vidéo Interrompu mardi après-midi, avec plus de 110 vols annulés, le trafic à l'aéroport d'Aix-Marseille Provence, le quatrième français en nombre de passagers, situé sur l'étang-de-Berre, à Marignane, a repris partiellement sans la soirée.

Et la reprise totale des vols a été décidée mercredi matin. Mais la situation pourrait évoluer en fonction des besoins aériens à mettre en place, a précisé la porte-parole de l'aéroport.

Reprise du trafic des TGV

Sur la route, le trafic doit également reprendre dans la matinée sur l'A55, en direction de Marseille, et c'est "en prévision" dans l'autre sens.

Un bâtiment détruit par un incendie à Marseille, le 8 juillet 2025 AFP

Sur l'autoroute A7, vers Aix-en-Provence et Lyon, "deux voies devraient être sanctuarisées pour les secours dans le sens Lyon Marseille", avait précisé dans la matinée la préfecture des Bouches-du-Rhône.

La circulation des trains à grande vitesse à Marseille a repris depuis 06h00, mais le trafic TER sur la ligne Marseille-Miramas est toujours interrompu jusqu'à midi par la Côte bleue et Rognac.

A l'autre bout du littoral méditerranéen, près de Narbonne, dans l'Aude, département touché par trois feux de forêt en une semaine, plus d'un millier de pompiers venus de toute la France continuent de lutter contre l'incendie qui a parcouru au moins 2.000 hectares de forêt depuis lundi.

Là aussi le feu, parti d'un domaine viticole des Corbières, s'est très vite propagé, sur une végétation desséchée et sous l'effet d'un vent soufflant jusqu'à 90 km/h.

Dans l'Hérault, l'incendie de Castelnau-de-Guers, qui avait entraîné la fermeture temporaire mardi de l'autoroute A9 entre Sète et Agde, a été fixé vers 05h00 mercredi. Celui de Montdardier (Gard), qui a parcouru 500 hectares, n'est pas encore maîtrisé, selon les pompiers.

burs-san/ol/so/pta