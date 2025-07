Le gouvernement du Sénégal met en garde les organisateurs d'un événement LGBTQIA+

Le chemin vers la criminalisation de l'homosexualité se poursuit au Sénégal. Le projet d'une projection de film autour des questions LGBTQIA+, organisée selon les autorités sénégélaises par l'ambassade des Pays-Bas et le Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, a suscité la polémique ce vendredi.

L'événement qui devait être suivi d'une discussion-débat a éveillé la colère du gouvernement.

Dans un communiqué de presse, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a rappelé "fermement que les activités que tiennent les Missions diplomatiques et consulaires, les Organisations internationales et les Organisations non gouvernementales sur le territoire sénégalais doivent impérativement rester conformes aux lois et règlements en vigueur dans le pays et respecter scrupuleusement les valeurs culturelles, religieuses et sociales qui fondent la Nation sénégalaise".

— Min. Intégration Africaine & Affaires Étrangères (@miaae_senegal) July 11, 2025

"Le Sénégal n’accepte aucune forme de propagande et de promotion du phénomène LGBTQI"

Pour les autorités, les droits des minorités seraient une affaire de propagande : "Le Sénégal n’accepte aucune forme de propagande et de promotion du phénomène LGBTQI sur son territoire. Cette position a été clairement et maintes fois exprimée par les plus Hautes Autorités du pays", ajoute le texte.

Alors que la question sur la criminalisation de l'homosexualité regagne le débat public, la ministre Yacine Fall a mis en garde les organisateurs de cette rencontre.

"Le Gouvernement se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée contre les éventuels organisateurs de telles activités et même contre les participants, quelles que soient leurs origines, statut ou rang, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur", avertit-elle dans son communiqué.

Fin juin, un projet loi visant à durcir la législation en vigueur avait été déposée. Si ce projet de loi est accepté, les peines pour ceux qui commettraient ce qui est considéré par les autorités comme un "acte contre-nature", risquent d'augmenter jusqu'à quinze ans.

L'homosexualité punie par la loi

Aujourd'hui, l’article 319.3 du Code pénal prévoit de la prison pour un à cinq ans et une amende de 100 000 à 1 500 000 francs CFA (150 euros à 2 200 euros) si un « acte contre nature avec un individu de son sexe » est commis.

Si l'opinion publique sénégalaise se dit favorable à un tel durcissement, selon le quotidien français Le Monde, "en pratique, l’adoption de cette proposition par le Parlement s’avère délicate tant elle pourrait déstabiliser certaines relations diplomatiques du Sénégal".

En mai 2024, à Dakar, dans le cadre d'une conférence avec Jean-Luc Mélenchon portant sur les relations entre l’Afrique et l’Europe, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko avait déclaré que le militantisme de l'occident en faveur des minorités sexuelles pouvait déclencher un « nouveau casus belli » avec son pays.

Il avait également déploré le fait que « la question du genre revient régulièrement dans les programmes de la majorité des institutions internationales et dans les rapports bilatéraux, même souvent comme une conditionnalité pour différents partenariats financiers ».