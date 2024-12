Le patron d'un géant de l'assurance santé assassiné par balle en plein coeur de New York

Le patron du premier assureur santé aux Etats-Unis, UnitedHealthcare, a été tué par balles mercredi à l'aube en plein centre du quartier d'affaires de Manhattan, à New York. La police enquête sur un assassinat "ciblé" et recherche activement le tueur présumé.

Il était environ 06H45 (11H45 GMT) au coeur de la capitale mondiale de la finance quand Brian Thompson, 50 ans, a été abattu devant l'hôtel Hilton de Midtown à Manhattan, qui abrite les sièges de banques, assureurs et groupes financiers, a révélé la chaîne locale d'informations en continu Pix 11 New York.

M. Thompson a succombé à plusieurs tirs dans le dos et la jambe, a confirmé lors d'une conférence de presse l'inspecteur en chef de la police new-yorkaise (NYPD) Joseph Kenny.

La victime a été prise en charge par des équipes d'urgence devant l'hôtel, avant d'être transportée à l'hôpital le plus proche où elle est décédée peu après 07H00, selon la police.

Confirmant également ce que des sources anonymes avaient confié à des médias locaux, Joseph Kenny a ajouté: "Tout indique à ce stade qu'il s'agit d'une attaque préméditée, organisée et ciblée".

Mobile inconnu

"Le mobile de ce meurtre n'est pas connu", a-t-il insisté.

L'épouse du dirigeant, Paulette Thompson, qui a parlé à la télévision NBC News, a confié que son mari aurait fait l'objet de "menaces de gens". "Que sais-je, pour une mauvaise couverture (santé)?", s'est-elle interrogée.

La maison mère UnitedHealth Group de la filiale assurance santé UnitedHealthcare s'est déclarée dans un communiqué "profondément attristée et choquée par la mort de (leur) cher ami et collègue", indiquant "collaborer étroitement avec le NYPD" et demandant "patience et compréhension" à l'opinion publique de la mégapole de 8,5 millions d'âmes, à l'histoire jalonnée de crimes de sang et de règlements de compte meurtriers.

La police, qui a rendu publiques des images de vidéo-surveillance du tueur présumé brandissant une arme, offre 10.000 dollars de récompense pour des informations sur cet assassinat, même si elle n'a pas confirmé l'usage d'un pistolet avec silencieux, ni donné de détails sur un téléphone portable retrouvé sur les lieux du crime.

Un photographe de l'AFP a constaté à l'aube que les abords de l'hôtel, à l'angle de la 54e rue et de la Sixième avenue, l'un des quartiers de Manhattan les plus encombrés, décoré pour les fêtes de fin d'année, étaient bouclés.

D'après la police, le tueur présumé attendait M. Thompson devant l'hôtel, où devait se tenir une conférence d'investisseurs de UnitedHealth Group à laquelle le dirigeant était convié.

Selon des descriptions de témoins aux enquêteurs et à la presse, le suspect, un homme blanc et mince, portant un masque sur le visage et tout de noir vêtu avec des baskets, s'est enfui d'abord à pied, puis à vélo électrique équipé d'un GPS.

Il serait passé dans la matinée à proximité du poumon vert de Manhattan, Central Park.

Géant de l'assurance santé

Des policiers devant l'hôtel Hilton de Manhattan, à New York, près duquel le patron de la branche santé UnitedHealthcare de l'assureur UnitedHealth Group, Brian Thompson, 50 ans, a été tué par balle le 4 décembre 2024, selon des médiaux locaux américains. AFP

La télévision Pix 11 a raconté que la conférence annuelle pour les investisseurs de UnitedHealth Group à l'hôtel Hilton avait commencé à 08H00, puis été brutalement annulée une heure plus tard par le grand patron du groupe Andrew Witty, en raison d'une "situation (...) très grave."

M. Thompson faisait partie de la maison mère UnitedHealth Group depuis 20 ans et dirigeait sa branche santé depuis 2021. Elle assure 51 millions de personnes et travaille avec des programmes gouvernementaux tels que Medicare, le système d'assurance santé des séniors.

Le groupe a son siège social dans l'Etat du Minnesota dont le gouverneur, Tim Walz, fut le colistier de la candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris. Il s'est ému sur X d'"une nouvelle atroce et d'une perte terrible pour le secteur de la santé et du soin".

UnitedHealth Group, l'un des assureurs les plus importants de la planète, compte 440.000 employés et réalise 371 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.

Selon des chiffres du gouvernement américain, 216,5 millions de résidents aux Etats-Unis étaient couverts par une assurance santé privée en 2023 (sur environ 340 millions d'habitants). Ce secteur juteux gère aussi l'assurance publique Medicare et Medicaid, sous mandat du gouvernement.

De même source, les résidents sur le sol américain avaient dépensé 1.290 milliards de dollars en assurance santé privée en 2022, soit 6.067 dollars par assuré et par an.