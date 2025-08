Le plus gros incendie de l'été fait un mort et neuf blessés dans l'Aude

Avec ses flammes gigantesques encore incontrôlables, le plus gros incendie de l'été en France à ce stade a fait un mort et neuf blessés, dont un grave, dans l'Aude ainsi qu'un disparu à Saint-Laurent-de-Cabrerisse, la commune la plus touchée par le sinistre qui a déjà parcouru plus de 11.000 hectares mercredi.

"Le feu est toujours en progression et il est loin d'être fixé ou maîtrisé", a déclaré à l'AFP Rémi Recio, sous-préfet de Narbonne, dans son point de situation mercredi matin.

Depuis son déclenchement, peu après 16H00 mardi, le feu a parcouru plus de 11.000 hectares de garrigue et de résineux sur quinze communes du massif des Corbières, détruit ou endommagé 25 habitations ainsi que 35 véhicules, selon un bilan matériel encore provisoire.

Une femme âgée a été retrouvée morte dans son habitation de Saint-Laurent-de-Cabrerisse et la famille d'un autre habitant de cette commune est sans nouvelles de lui, a précisé M. Recio.

Une habitante filme un incendie à Tournissan, dans l'Aude, le 5 août 2025 AFP

Neuf autres personnes ont été blessées, dont un civil grièvement brûlé se trouve en urgence absolue à l'hôpital de Montpellier, et un autre a été hospitalisé à Narbonne, a ajouté le sous-préfet. En outre, sept sapeurs pompiers ont été légèrement blessés par les fumées.

Reprise des rotations aériennes

Vers 07H00, les rotations de quatre Canadair, deux Dash et un hélicoptère bombardier d'eau ont repris pour lutter contre les flammes, des moyens aériens qui doivent être renforcés dans la matinée avec la mobilisation de la totalité du dispositif national de neuf Canadair et cinq Dash, a déclaré à l'AFP la secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, Lucie Roesch.

A l'aube mercredi, un dispositif "colossal", selon le sous-préfet, de 1.820 pompiers sont mobilisés, appuyés par 400 engins au sol.

Conditions météo "défavorables"

Mais "le feu reste très actif" et les conditions météorologiques seront encore défavorables pour la journée, en raison de la sécheresse de la végétation et du vent qui souffle fort dans le massif des Corbières et sur le littoral méditerranéen proche, a précisé Mme Roesch.

Les fumées d'un incendie visibles derrière une église à Tournissan, dans l'Aude, le 5 août 2025 AFP

A Fabrezan, où s'est rendue une journaliste de l'AFP mardi soir, Aude Damesin, une habitante, s'est dite "triste" de voir tous ces hectares ravagés par les flammes. "Je trouve ça dramatique de voir autant d'incendies depuis le début de l'été. C'est terrible pour la faune, la flore, pour les gens qui perdent tout."

Il s'agit à ce stade du plus gros incendie de l'été en France.

Fin juillet, à la moitié de la saison estivale, la Sécurité civile avait comptabilisé plus de 15.000 hectares brûlés sur le territoire national pour 9.000 départs de feu, principalement sur le littoral méditerranéen.

Dans les villages de Lagrasse, Fabrezan, Tournissan, Coustouge, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, la solidarité s'est organisée dès mardi soir, des salles communales ont accueilli les personnes évacuées ou des sinistrés.

L'autoroute A9 entre la France et l'Espagne a été fermée dans les deux sens ainsi que de nombreuses routes départementales sur l’ensemble du secteur concerné par l’incendie.

Plus de 2.500 foyers sont toujours privés d’électricité mercredi matin.

Les efforts des pompiers se concentrent sur le village de Roquefort-des-Corbières que le feu a atteint avant l'aube mercredi, mais ils ont réussi à l'empêcher de rejoindre l'autoroute. De l'autre côté de l'A9, deux campings avaient été évacués par précaution dans la commune touristique de La Palme.

"L'attaque se fait sur ce secteur" de Roquefort-des-Corbières, a expliqué à l'AFP la secrétaire générale de la préfecture, précisant que les soldats du feu allaient encore "traiter toutes les réactivations régulières" de l'incendie.

Les autorités ont réitéré leurs consignes de sécurité à la population, appelant à rester confinés et à ne pas encombrer le réseau routier.

Miné par une sécheresse persistante qui rend facilement inflammable la végétation, le département avait été placé mardi en vigilance rouge aux feux de forêt, avec un risque "très élevé" d'incendie.

Depuis le début de l'été, plusieurs incendies ont eu lieu dans l'Aude mais aussi dans les Bouches-du-Rhône, aux portes de Marseille, et dans l'Hérault, notamment.