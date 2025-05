Le président des Maldives passe près de 15 heures en conférence de presse

La conférence de presse aura duré près de 15 heures: le chef de l'Etat des Maldives Mohamed Muizzu a battu le record détenu jusque-là par le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky pour un tel événement, a affirmé dimanche la présidence des Maldives.

La réunion menée par M. Muizzu, 46 ans, a débuté à 10H00 (05H00 GMT) samedi et duré 14 heures et 54 minutes, entrecoupée de brèves pauses et de prières, selon un communiqué de son bureau.

"La conférence s'est prolongée au-delà de minuit, un nouveau record mondial pour un président, le président Muizzu ayant répondu continuellement aux questions des journalistes", a décrit le communiqué.

En octobre 2019, une agence ukrainienne spécialisée dans les records avait affirmé qu'un événement du même type organisé par le président Volodymyr Zelensky, cette fois-là d'une durée de 14 heures, avait dépassé les sept heures apparemment inégalées de l'homme fort du Belarus, Alexandre Loukachenko.

Le gouvernement de l'archipel de l'océan Indien a indiqué que cette séance de questions-réponses visait aussi à marquer la Journée mondiale de la liberté de la presse, qui avait lieu samedi.

Cette photographie prise par le bureau du président des Maldives le 3 mai 2025 montre le président Mohamed Muizzu lors d'une conférence de presse de près de 15 heures à Malé Maldives President Office/AFP

Mohamed Muizzu "a reconnu le rôle essentiel de la presse dans la société et insisté sur l'importance d'une couverture journalistique factuelle, équilibrée et impartiale", a ajouté le communiqué.

M. Muizzu, élu en 2023, entendait également marquer les deux places gagnées par son pays dans le classement mondial de la liberté de la presse publié par l'ONG Reporters sans frontières, les Maldives figurant désormais à la 104e place sur 180 nations.

Lors de cette séance à rallonge, le chef de l'Etat a aussi répondu à des questions soumises à des journalistes par des habitants.

Une vingtaine de journalistes étaient présents, selon le communiqué, qui précise que de la la nourriture leur a été servie.

Un des prédécesseurs de M. Muizzu avait décroché un autre record en organisant le premier conseil des ministres sous-marin de l'histoire en 2009, pour mettre en avant la menace représentée par la hausse du niveau de la mer qui pourrait engloutir ce pays de faible altitude.

L'ancien président Mohamed Nasheed s'était jeté dans l'océan Indien accompagné de ministres, tous en tenue de plongée, à l'occasion de cette réunion retransmise à la télévision.