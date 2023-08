Le Royaume-Uni va enquêter sur le cas d'un homme emprisonné à tort pendant 17 ans

Le gouvernement britannique a ordonné jeudi le lancement d'une enquête indépendante pour comprendre comment un homme, Andrew Malkinson, a pu passer 17 années en prison avant que sa condamnation pour viol ne soit annulée en appel le mois dernier.

L'enquête se penchera notamment sur le rôle de la police du Grand Manchester et du parquet pour identifier les causes de "l'erreur judiciaire significative" dont Malkinson a été victime.

"Andrew Malkinson a été victime d'une atroce erreur judiciaire et il mérite des réponses approfondies et honnêtes sur le comment et le pourquoi il a fallu tant de temps pour faire la lumière sur cette affaire", a déclaré Alex Chalk, du ministère britannique de la Justice.

Le secrétaire à la Justice britannique Alex Chalk à Londres le 21 avril 2023 AFP/Archives

"Un homme a passé 17 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis alors qu'un violeur est resté en liberté. Il est essentiel de tirer toutes les leçons de cette affaire", est il ajouté.

Andrew Malkinson, 57 ans, a été condamné en 2004 à la prison à vie pour un viol commis l'année précédente, malgré l'absence d'ADN prouvant les faits.

Il a avait été libéré en 2020 sur bonne conduite et après plusieurs appels, la Cour d'appel a finalement annulé sa condamnation en juillet, de nouveaux tests ADN permettant d'établir un lien entre le crime et un autre homme.

Stephen Watson, chef de la police du Grand Manchester, a déclaré qu'il était "vraiment désolé que M. Malkinson ait souffert si durement au cours de ces dernières années".

La participation des forces de police à l'enquête sera "complète", a-t-il souligné.