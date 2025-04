L'enquête sur le crash d'un hélicoptère à New York qui a fait six morts se poursuit

L'enquête sur les causes du crash d'un hélicoptère dans le fleuve Hudson à New York qui a fait six morts se concentre sur l'entreprise propriétaire de l'engin et les qualifications du pilote, a fait savoir vendredi l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB).

Des plongeurs continuent de scruter le lit du fleuve à la recherche de pièces de l'hélicoptère, notamment du rotor principal, qui permet la propulsion et le pilotage de l'engin, a précisé l'agence.

Un couple de touristes espagnols, dont un cadre du groupe industriel allemand Siemens et son épouse, qui fêtait ses 40 ans, ainsi que leurs trois enfants et le pilote de l'hélicoptère sont décédés dans le crash survenu jeudi.

Fichier vidéo Il s'agit de l'accident le plus meurtrier depuis 2018 à New York, a détaillé vendredi matin sur X Steven Fulop, le maire de Jersey City, la ville située de l'autre côté de l'Hudson.

"Le mari était ici pour un voyage d'affaires et la famille l'a rejoint pour poursuivre le voyage quelques jours à New York", a-t-il déclaré.

Parmi les hypothèses de l'accident selon le maire: une collision avec un drone ou un oiseau, ou bien une défaillance mécanique.

L'hélicoptère était affrété par l'une des entreprises proposant de survoler New York avec des vues spectaculaires sur ses gratte-ciel ou la Statue de la Liberté. Une activité prisée des touristes, mais critiquée pour le bruit et la pollution qu'elle engendre.

L'entreprise, New York Helicopter, n'a pas confirmé l'identité du pilote décédé dans l'accident.

"J'ai entendu un bruit"

Des images des chaînes d'informations locales ont montré l'hélicoptère Bell 206 perdre des pièces et chuter brutalement dans l'Hudson, qui sépare les rives très urbanisées de Manhattan et du New Jersey voisin.

Carte montrant la trajectoire de l'hélicoptère de tourisme qui s'est écrasé dans le fleuve Hudson à la limite entre l'Etat de New York et le New Jersey le 10 avril 2025 AFP

"J'ai entendu du bruit et j'ai cru que c'était une bombe ou quelque chose du genre", témoigne Arafa Cherif, un touriste suisse de 47 ans.

"On a vu un hélicoptère et comme un petit éclair qui a coupé l'hélice. Elle s'est brisée dans le ciel. Une fois l'hélice brisée, nous avons vu l'hélicoptère partir en vrille", a raconté à l'AFP une autre témoin du crash, Belle Angel.

"Il semble que le rotor principal a heurté le corps de l'hélicoptère, coupant la queue de l'appareil, ce qui a créé un événement irréversible", a déclaré l'ancien aviateur militaire et avocat Jim Brauchle.

Aucune cause officielle de l'accident n'a pour l'instant été déterminée.

Les patins d'atterrissage d'un hélicoptère (g) à la surface de l'eau à côté d'un bateau de l'US Army Corps of Engineers au large de Hoboken, dans le New Jersey, après son crash dans le fleuve Hudson, le 10 avril 2025 AFP

Ce crash pourrait relancer le débat autour du dense trafic d'hélicoptères d'affaires ou de tourisme à New York. D'après des chiffres cités par le New York Times, 32 personnes sont mortes dans des accidents d'hélicoptère dans la ville depuis 1977.

En 2009, un hélicoptère transportant des touristes italiens avait percuté un petit avion privé, tuant neuf personnes. En 2018, un autre hélicoptère était tombé dans l'East River, un accident qui avait fait cinq morts.

New York compte trois héliports, du côté du fleuve Hudson ou du détroit de l'East River qui entourent l'île de Manhattan.