Les Catacombes de Paris, une visite fraicheur pour échapper à la canicule

A peine entrée dans les Catacombes de Paris, la centaine de personnes qui attendait dehors à l’ombre des arbres range casquettes, lunettes de soleil et éventails pour laisser place aux pulls et aux vestes, espérant en ces lieux souterrains échapper à la touffeur ambiante.

Les visiteurs les moins couverts se tiennent les bras pour tenter de se réchauffer.

Beatriz, elle, avait anticipé la fraîcheur des anciennes galeries et carrières souterraines. "J’avais visité la Citerne Basilique à Istanbul (une gigantesque citerne souterraine de l'époque byzantine, NDLR) et il faisait très froid. Donc aujourd’hui, je savais et j’ai pris ma veste", explique la quadragénaire originaire d’Argentine, qui ne souhaite pas donner son patronyme.

Le site, situé sous la place Denfert-Rochereau (14e arrondissement), affiche complet ce mardi après-midi. Elle accueille, parmi ses milliers de visiteurs quotidiens, "beaucoup de touristes étrangers" et "certains tentent en vain leur chance à la billetterie, espérant des désistements de réservations en ligne", indique à l'AFP une agente d’accueil.

Quatorze degrés

Une fois à l’intérieur du célèbre site, construit dans d'anciennes carrières souterraines transformées au XVIIIe siècle pour se muer en ossuaire municipal, outre l’obscurité, les ossements et les gouttes d’eau tombant du plafond, c'est la température ambiante qui saisit le visiteur. A quatorze degrés, elle est un argument de visite pour certains, une bonne surprise pour d’autres.

"Avec cette chaleur, c’est un jour parfait pour descendre 20 mètres sous terre", plaisante Carl, 77 ans, qui ne souhaite pas non plus donner son nom de famille. Le retraité allemand en visite à Paris "privilégie les lieux clos" comme celui-ci où la fraîcheur "n’enlève rien à l’expérience d’être dans ce lieu si particulier".

Un peu plus loin, dans le long couloir de pierre faiblement illuminé par une rangée de lampadaires muraux, Nicholas, 42 ans, se montre ravi "d’avoir un lieu un peu plus frais où aller" en plein mois d’août.

Des touristes visitent les Catacombes de Paris, le 12 août 2025 AFP

Amusé par le contraste des shorts et des sandales avec les gilets, voire les manteaux, que portent les autres visiteurs, l’homme originaire de Bristol, en Angleterre, tenait absolument à découvrir ce "lieu unique et inhabituel", au même titre que "la cathédrale Notre-Dame, le Louvre et la Tour Eiffel" durant son séjour dans la capitale.

"C’est un lieu que les touristes aiment et veulent vraiment visiter. Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, il y a toujours énormément de monde", observe une autre agent d’accueil en fin de parcours.

Passé l'effervescence de l'été, les Catacombes fermeront leurs portes au grand public durant plusieurs mois à partir de l’automne 2025 pour d’importants travaux d'entretien et de conservation, débutés en 2023 et qui doivent s'étaler jusqu'au printemps 2026. Le parcours doit être modernisé et une nouvelle scénographie est prévue.