Les manchots, mascottes inattendues des opposants à la guerre commerciale de Trump

Mais quel rapport entre un manchot et une taxe douanière? Les palmipèdes symbolisent pour les opposants à Donald Trump l'absurdité de la guerre commerciale mondiale déclenchée par le président américain

Mais quel rapport entre un manchot et une taxe douanière? Les palmipèdes symbolisent pourtant, pour les opposants à Donald Trump, l'absurdité de la guerre commerciale mondiale déclenchée par le président américain.

Une image abondamment partagée jeudi sur les réseaux sociaux montre un palmipède installé dans le fauteuil qu'occupait Volodymyr Zelensky lors d'une récente visite dans le Bureau Ovale, et se faisant sermonner par le président américain et le vice-président JD Vance, comme le chef d'Etat ukrainien l'a été.

Les montages humoristiques mettant en scène les oiseaux marins à la livrée blanche et noire abondent, avec pour point commun de critiquer les droits de douane punitifs annoncés mercredi par le locataire de la Maison Blanche.

"Les pingouins nous dépouillent depuis des années", a par exemple blagué sur X Anthony Scaramucci, éphémère directeur de la communication de la Maison Blanche pendant le premier mandat Trump, devenu depuis très critique à l'égard du républicain.

"Donald Trump met des taxes douanières sur des pingouins mais par sur Poutine", a commenté, sur le même réseau, le chef de file des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, faisant référence au fait que la Russie ne figurait pas sur la liste des pays taxés présentée mercredi par le président américain.

Cette heure de gloire numérique, les petits oiseaux vivant dans les climats les plus froids de la planète la doivent surtout à une annonce de l'exécutif américain: celle d'une taxe douanière de 10% sur tous les produits importés depuis les îles Heard et McDonald.

Or ce territoire australien, perdu dans le sud de l'Océan indien, n'est peuplé que d'animaux, et en particulier de manchots.

Lesquels pourront se consoler en notant que leurs congénères des îles Malouines, cet archipel britannique accueillant une grande population de ces palmipèdes, est visé par une taxe bien plus lourde de 41%.

Situé à 400 kilomètres des côtes argentines et à presque 13.000 km du Royaume-Uni, le territoire des Malouines a été disputé par Londres et Buenos Aires lors d'un conflit éclair en 1982, qui a fait plus de 900 morts des deux côtés en 74 jours.